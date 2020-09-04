鰂魚涌珍珠奶茶｜25歲女緬懷婆婆開店 「疫市」跌4成生意 不裁員不減薪：蝕咗就炒人太唔負責任

珍珠奶茶，源自台灣，上世紀九十年代登陸香港，紅足廿幾年！九十後Nicki，半個台灣妹，未能忘懷逝去婆婆的珍奶味道，更嫌棄「周街都係的珍奶配方」，大學畢業後即赴台灣學藝一年，誓要延續婆婆的味道﹗夢想成真卻遇上疫情衝擊，年紀輕輕竟面無懼色，生意曾大跌四成仍堅持不裁員不減薪，笑言：「細舖夠食就好，拉上補下條數一定計得掂。」對婆婆有情，對員工有義，讚！

兩年前，Nicki才25歲，已大無畏傾盡全副身家兼問銀行貸款，加上父母朋友東拼西湊籌足數十萬開珍珠奶茶店，資金不多，社會經驗又淺，但這位九十後似乎未驚過，「作這個決定完全沒有掙扎過，即使失敗也一定會有得着，當交費囉。家人都是做生意的，小時候已很清楚將來一定會走上經商路，所以我把多年來當兼職的工資全都儲起，就是為了開舖。」

有份出錢「資助」的羅媽媽，對乖女充滿信心，「她小學六年級對銷售的概念比公司的銷售員更清晰，初中已到加拿大讀書，非常獨立，思考能力比我更強，我有甚麼好擔心？」

Nicki亦絕非橫衝直撞的鹵莽之輩，開舖前先赴台灣學藝一年做足準備，每天學煮茶、煮珍珠，研究個人配方。「台灣人非常嚴格，細微至溫度相差五度，整杯茶便要報廢。這是不可或缺的一年，相當值得。老實說，連鎖品牌的配方一街都是，純粹copy實在沒有意思，要與別人不一樣，就必須花時間。相比三個月內極速開舖，但之後客人不再回來，我寧願逐步慢慢建立。」

Nicki對珍奶的執着，是因為一個人——婆婆。她爸爸是香港人，媽媽是台灣人，台灣儼如她的第二個家。「每次回到台灣，婆婆都會帶我到處玩耍，很開心。婆婆以前是開凍果室的，我最愛偷吃珍珠，所以小時候已想過開珍奶店，很回味那種很warm的感覺。最終夢想成真，當然要給回婆婆credit，春葉既是舖名，亦是婆婆的名字。」店舖外牆，更特別畫上了台灣風情，充滿舊人舊時的回憶！賣正宗台灣口味。

為延續婆婆的味道，店內絕大部份的食材都是台灣製造，以正宗台灣口味作為賣點，「香港每間店可能只有三十種茶選擇，而全港可能只有十間相關店舖，但台灣或有過百間舖，每間舖有過百茶種，選擇多很多，當我們有選擇時，才能與別不同。」

最貼近台灣原始味道的珍奶是用奶粉製的，即使成本較高，但Nicki亦堅持使用，棄用較多化學物的奶精。珍珠用的是只能保存三個月，較少防腐劑的台灣貨，之後再自己煮製，「我調低了珍珠的甜度，彈牙有咬口，吃下有微甜的感覺。糖方面，很多店舖都是用較便宜的果糖，但我覺得果糖太甜太多化學物質，所以自己用砂糖熬製，感覺較清甜。」

至於茶葉，香港店舖大都使用錫蘭或伯爵茶作基底茶，但Nicki卻使用了蜜香紅茶，「很多蜜蜂喜歡採這種茶葉，所以有一種特別的香氣。由於香港人比較喜歡茶味較濃，所以我們也略為調濃茶味，甜度反而降低了，但仍然非常接近台灣原味，附近的台灣客人都說跟台灣味道沒有兩樣。」

開業首年，生意非常不俗，平均每天都能售出三至四百杯茶飲，更僱用了三個員工，不過今年初疫情重創飲食業，他們的生意額亦曾一度跌近四成，Nicki亦試過要倒貼數萬元支薪，家人曾建議她減省人手，但這位創業新手由始至終堅持不裁員不減薪不放無薪假。「我當然也有擔心，不過你生意好時，員工替你拼搏，到你艱難時便硬要裁員，太不負責任了，只要你願意把之前賺的拿來填補，拉上補下，一定能夠解決。我們小店舖，不是要賺大錢，能糊口生存便好。」

員工細Mark大讚老闆是義氣仔女，「生意額有多少，我們有目共睹，大家都很明白當中的困境，所以也不會對老闆要求太多。」

初次創業便來個狠狠重擊，Nicki沒有被殺過措手不及，年紀小小已能笑看風雲。「香港經濟向來都有起落，隨時都會出現金融風暴，沒有疫情，也可能有其他危機。遇上問題，你可以覺得是上天戲弄你，但亦可視作是學習機會，有問題便面對解決囉。萬一虧掉所有錢，大不了從零開始，沒事的！」淡定果然有錢剩，現時租金下降，Nicki已密鑼緊鼓「疫市」開分店，樂觀演繹「轉危為機」！

編採：林蓁逸

攝影：盧逸朗

春葉好茶

地址：鰂魚涌英皇道927號地下

電話：9835 1114

營業時間：星期一至六11am-8pm，星期日休息

詳情︰https://bit.ly/3id2VS1

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