太子Café｜初代文青Café重開 環境更光猛 新增漂書書架＋未來信箱

近來Café越開越多，舊店亦要努力求變，太子這間開業7年的Café，一向以旅遊為主題，多年來吸引了不少文青來光顧。最近Café 就重新裝修，將品牌形象革新，店面跟餐牌都有不少變化，「我覺得裝修前有一種較粗獷的感覺，裝修後感覺高貴，但是現在會令我更加想逗留多一點時間。」客人陳先生表示，現在比較寬敞光猛，比從前更舒適。

店主在店舖門口新增一個用作漂書的書架，讓客人可以把自己看完的舊書放下，餐廳就會送出優惠券，而舊書則會以$10轉售給下一位有興趣的客人，收集的金額，餐廳就會用作慈善用途。另外亦新設信箱，可以寫信到未來。餐廳定立了多個計劃，讓客人可以寫信給將來的自己，然後餐廳會在指定日期寄回給客人，很有意思。

餐牌亦有變動。炙燒荷蘭汁豬肉扒（$78），豬扒外皮燒得香口，肉質軟嫩，淋上荷蘭汁，非常惹味。素食早午餐（$108）非常豐富，有黑松露醬炒滑蛋、鮮果椰奶奇亞籽布甸、沙律菜、薯角、意大利包等等，份量十足。今次裝修後，店舖內有更多綠色植物，環境更光猛，有空可以和朋友慢慢歎。

採訪、攝影：《飲食男女》

牧羊少年咖啡館

地址： 太子白楊街27-29號嘉安大廈地下1號舖

電話：2779 0559

營業時間：11am-10:45pm

詳情︰https://bit.ly/36zDkRg

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