神秘美食｜觀塘神秘$35野味米線 湯底煮足4小時 肉味鮮嫩濃郁 客人：有新鮮感！

過橋米線、酸辣米線向來都有大批捧場客，到連鎖米線點看看，最受歡迎的配餸，不外乎是墨丸、腩肉、炸醬等。不過今次介紹的米線就加入了一種十分少見的肉，受到不少熟客歡迎，客人李先生表示﹕「食物很鮮味，又有新鮮感，口感軟腍。」

到底是甚麼？開估吧！今次要介紹的神秘美食叫作「掛鹿米線」，名副其實，是一碗用鹿肉製成的米線，由湯底到表面的肉碎，都是用梅花鹿製成，每條米線夾起時，均黏上鹿肉，在香港非常罕見，有例窩（$128）或小碗（$35）選擇。

賣這碗鹿肉米線的小店，是觀塘開業38年的老字號，本來賣蛇及野味為主，但沙士後大受打擊， 2004年開始以健康食療及湯水為主角。雖然如此，店內仍保留不少早年的野味菜，老闆蛇王彪笑言此米線就是父親早年所創，湯底主要是用鹿頸肉、花椒和八角來滾煮，亦會加入鹿的舌頭讓湯頭更清甜，大概像清湯牛腩的做法，先煲煮約四小時，重點是過程中要蓋上煲蓋，把肉味保留在鍋中。煮好湯底，就要把鹿頸肉夾起，細心將肉從骨骼中挑出，再切成肉碎備用。有柯打，才會用熱鍋將鹿湯、肉碎和米線煮熟，最後撒上大量葱花，就可上枱。

鹿肉料理一向在香港少見，貨源從何而來？「新西蘭、英國，主要從這兩個地方取貨，外國貨源和飼料都比較好，鹿生長在那些天然，能夠在山上跑動的國家比較好。」蛇王彪說。這些鹿肉都是取自梅花鹿，在外國直接屠宰，再運送來港，從前老闆父親甚至會親自飛到外國了解貨源的切割方法，對品質很有要求。除了米線，更能吃到鹿根薑醋和清湯鹿腩等菜式，食法多樣，秋冬時能夠暖身補血，「鹿肉不黏牙，黏牙的就不算鹿肉。」

鹿肉米線到底是甚麼味？上枱有陣陣膻香，初初覺得彷彿有羊羶味，但久聞後，又覺得比羊羶味多了一份肉香。舀起一羹湯，色澤清澈，味道濃郁，帶有鹹香，味道嘛，每條米線夾雜的鹿肉碎味道都非常突出，肉質軟腍，是獨一無二的濃郁肉香，從未吃過鹿肉的記者認為味道十分新奇，入口亦無想像中的「怪味」，吃罷後，更的確渾身有點暖意，很適合秋冬滋補一下。

彪哥海鮮菜館

地址：觀塘宜安街4號P-Q號舖

電話：2345 3855

營業時間：11am-3pm，5:30pm-1am

詳情︰https://bit.ly/3mPDz0a

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