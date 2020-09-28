中環漢堡｜超人主題手工漢堡店 $60豬柳蛋班堡餐

中環有一家新開張的漢堡包店Hero’s Friday，牆身畫滿超級英雄漫畫。不過畫中主角不是我們常見會飛天遁地的超人，而是漢堡超人。

Hero’s Friday負責人Rick本來就是超級英雄迷，兩年前在荔枝角開總店，已為餐廳改相關名字：「我們英雄的原意，並不是拯救世界或是有超能力的超人，其實每個人，都是自已生命裏的英雄。」而Friday則是指，漢堡是一個比較放縱一點的食物，英雄也需要在星期五輕鬆一下。Rick更特意找來台灣插畫師，創作數個角色及創作短篇漫畫。

其他漢堡店多以牛肉漢堡為賣點，小店就較特別，以蛋班堡為賣點，即以班戟取代麵包，一共四款口味，豬柳蛋班堡餐（$60）包含了飲品和薯條，厚實班戟帶點甜味，跟芝士豬柳蛋配搭在一起，相當足料。

正常漢堡包就以抵食為賣點，Hero’s Burger（$118）是中環店最受歡迎的款式，也是全店最豐富的漢堡，單是漢堡扒都已經有兩塊，Rick指這個價錢在中環一般只買到單層漢堡，所以特別受外籍人士歡迎。店內漢堡扒用牛小排、牛肩胛做成，每邊各煎4分鐘。外層煎得焦香，有點脆卜卜。整體口感偏實淨，牛肉味重，如果肉汁再多一點就更好。

Magnet Burger（$85）有漢堡扒、洋葱圈、煙肉和自家製BBQ醬。份量十足，BBQ醬酸酸甜甜頗開胃。另外可以選擇豬肉漢堡BBQ Pork（$60）。中環漢堡店雖多，但$60已可買到漢堡套餐，還設有堂食，性價比非常高。

採訪、攝影：《飲食男女》

Hero’s Friday

地址：中環威靈頓街71號地舖

電話：6897 7293

營業時間：11am-11pm

詳情︰https://bit.ly/36BeUXo

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