尖沙嘴火鍋｜上海過江龍登陸 麻辣牛蛙／魚頭火鍋

天氣漸涼，又是時候打邊爐了。這間在內地有50分店，日日都要排長龍的麻辣火鍋，最近進駐尖沙嘴厚福街，舖頭裝修頗特別，醬料區有12獸首模型。和其他麻辣火鍋店一樣，原汁原味的麻辣火鍋湯底，但這間卻主打牛蛙及魚頭，是重口味人士才受落的店。

招牌牛油鍋底（$148）最適合煮牛蛙及魚頭，湯底使用28種香料製作，例如指天椒乾、藤椒乾、青花椒乾等，麻辣味香濃，味道偏鹹，就算是普通辣，辣度亦非常高。不嗜辣？可試原隻花膠雞湯（$328），香港限定，每日限量，用走地雞及50頭以上的金龍花膠煲足四小時，湯頭鮮甜，補身養顔。

香港人少食牛蛙，一來是外貌，二來亦怕寄生蟲，哥老官香港區老闆張小姐表示品牌在江蘇有個原生養殖基地，牛蛙生長期至少9個月以上，飼料天然，確保牛蛙乾淨健康。每隻牛蛙（$38/隻）約重4両，連湯底齊上，約煮5分鐘即可，肉質嫩滑飽滿，但肉味偏淡。另一款主打水庫魚頭（$78/個），用了俗稱大頭魚的花鰱魚，個頭非常大，吸滿麻辣湯後，特別惹味。

餐廳另提供多款香港少見的火鍋料，推介原條黃骨魚（$38/條），肉質嫩滑，魚刺少，入口富油香；創．世紀冰粉（$58）足足有9款配料，如珍珠、紅豆、桂花蜜等，與奶茶同吃，口感豐富，但味道就略嫌清淡。配料未必人人受落，但的確有特色，湯底亦足料濃郁，可以約膽大的朋友試一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

哥老官重慶美蛙魚頭

地址：尖沙嘴厚福街8號H8 1樓

電話：2335 5000

詳情︰https://bit.ly/3iwWr0z

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