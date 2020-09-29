尖沙嘴下午茶｜10月限定！咖啡手工主題下午茶 3款咖啡配魚子醬包點／芝士蛋糕

尖沙嘴ARTISAN LOUNGE最近與咖啡品牌「Ninety Plus Coffee」合作，聯手推出精品咖啡主題下午茶，供應鹹甜點各5款，及搭配3款咖啡及1款茶品嚐。

飲品包括Gesha Juliette冰滴咖啡、伯爵風味Caturra天然咖啡、巴拿馬Perci Gesha手沖咖啡及日本JING茶。先以冰滴咖啡作餐前飲品，搭配青瓜三文治及火腿蜜瓜點心，入口清爽；日本JING茶可配以吞拿魚薯片，清新又解膩；甜點如香檸Madeleine配對經深度發酵，帶有柑橘果香的伯爵風味咖啡，質感順滑，層次更豐富；最後以巴拿馬手沖咖啡作結，咖啡豆經發酵後有石榴及黑朱古力香味，與工匠朱古力及Tiramisu同吃，更加香甜可口。

是次品牌咖啡豆於巴拿馬自家莊園種植加工，因不少冠軍咖啡師曾選用「Ninety Plus Coffee」參賽，亦有冠軍咖啡之稱。另外，店內更供應即炒咖啡豆服務，可自由選擇烘焙程度，還有手沖包、咖啡豆等可供購買！

採訪、攝影：《飲食男女》

精品咖啡手工下午茶

價錢：$748/2位

供應日期：即日起至10月尾

Artisan Lounge

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 008-008A

營業時間：星期一至日 11am – 10pm

電話：2601 3428

詳情：https://bit.ly/2Sr6Sco

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