旺角米線店｜雲南母女賣$88過橋米線 湯底熬足5個鐘 大理白族祖傳酸菜配方

米線店開到成行成市，但都是港式口味，又有幾多人吃過正宗的雲南米線？最近旺角開了間樓上店，由雲南媽媽與女兒齊齊合作，不提供港式米線店常有的酸辣湯底、墨丸春卷等選擇，獨沽一味過橋米線，五選一湯底加固定配料，是香港少有的過橋米線專門店。

雲魅店主葉太來自雲南，1990年移居香港，曾經做過麵包店、便利店、批發等，「我們雲南人，早午晚都是吃米線，我老公就說，既然阿媽整得這麼好吃，不如拿去賣了。」不久後就開店賣小鍋米線，最高峰擁四間舖，但後來因孩子出生，難以兼顧，目前只剩馬鞍山兩間舖。

以往葉太開的米線店，都是港式配料如豬扒、餃子等，但時隔廿多年，葉太和女兒開的這間樓上米線店卻完全不同，裝修寬敞，牆壁掛滿雲南少數民族擺設，全因今次由兩位女兒打骰，小女兒Wendy表示「自細跟媽媽回雲南，我在雲南吃到的都是輔有歌舞表演，不是只吃一碗麵，還是吃感覺及氣氛。」眼見過橋米線在香港少見，加上吃法獨特，就將這款米線作主打。

對雲南人來說，米線的主角就是湯﹕「吃米線完全在於湯底，我每日早上六點就到店煲湯，用十斤豬大骨、雲南火腿骨及十幾隻雞，再加一包我媽給的香料一起熬，裏面有草果、八角等，最少熬足5小時先出味。」主菜可選牛或豬肉，配菜則多達10款，最傳統的昆明風味則有酸菜、炸醬、鵪鶉蛋、酥肉、午餐肉、番茄仔、粟米、響鈴、魚片及芫荽，上菜時砂鍋湯仍維持滾燙，先將肉及蛋放入內，再加配料及麵條後即可享用。

除了湯底，過橋米線的靈魂亦在於酸菜及炸醬。雲南人家家戶戶都會醃泡菜，餐廳因用量大，葉太就以家傳配方委託廠房製作，「我們採用雲南一種叫苦菜，即是這裏的芥菜，洗乾淨後晾乾水分，我婆婆來自大理劍川白族，所以採用傳統方法，即是切開它，撈點鹽，加少少糖醃4至5日就可以。」入口略帶微酸，鹹中帶甜；炸醬用半肥瘦豬肉製作，香香麻麻，特別惹味，有助提升米線的香氣。

不過餐廳並非一味傳統，如米線選用七彩米線，不同顏色各加入玫瑰、南瓜、火龍果 、菠菜，是近年雲南流行的健康風；又有小食如薄荷牛肉卷。大部份由兩位女兒構思改良，Wendy表示，「今次跟她一起開舖，她會傳授經驗給我們，教我們湯頭怎樣熬，我們又會告訴她，現在年輕人喜歡吃甚麼，一起做好間舖頭。」

雲魅

地址：旺角彌敦道724-726號18樓

電話：3705 0220

營業時間：11am-10pm

詳情︰https://bit.ly/3cHuaTA

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