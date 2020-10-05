食在台灣｜經歷高山低谷 台中古早味餐廳遇921大地震谷底翻身

金門戰地長大的吳玉珮，一手打理坐落在台中市北區的「双漁堂古早味餐廳」。「爸爸說我比男生還像男生。」她說話豪氣， 看不出21年前，因前一間西餐廳經營失敗，舉債經營的双魚堂才開張45天，就遇上撼動全台的921地震，那一夜她在店裡蹲地痛哭，天亮後就著燭光繼續營業，為了脫貧還債，吳玉珮將島民慓悍的性格，揮灑得淋漓盡致。

吳玉珮在七個兄弟姐妹中排行老五，但成長過程沒因此被捧在手心，當年為了保護因感冒而智力受損的二哥，三字經、五字訣從小就是口頭禪，小學二年級還因為罵髒話被留級。但不服輸的心態，深深的刻印在性格中，到創業都還是如此。

小吃店長大 料理魂啟蒙

軍管戒嚴時期的金門，兵比民多，吳家也開了家小吃店做阿兵哥生意，從小五開始，吳玉珮放學、休假就得到店裡幫忙，雖然玩樂時間被剝奪，但在灶前看師傅、廚娘們做菜，也開啟她的料理魂。

吳玉珮高中畢業來台灣，先在鞋廠做女工，後因工廠外移改到精品服飾店當售貨員，看老闆賺得荷包滿滿，也想自立門戶，當個光鮮亮麗的服飾店老闆娘，開餐廳只是為了籌措創業第一桶金。

紅茶店一開就賺錢 成功來得太突然

民國79年，吳玉珮找了有紅茶店打工經驗的妹妹，合作開起泡沫紅茶店，獨門調料的鐵板麵，成了鎮店招牌菜，「我調的胡椒醬特別香，不餓的人聞到也變餓了。」

吳玉珮得意說，紅茶店開業5年就賺進一棟房子，外加5張台積電股票。之後因妹妹要嫁人，捨不得她一個人受累，提議見好就收。不愁吃穿的吳玉珮閒不下來，跑到日本唸語言學校，待了九個月。

被野心吞噬 財富歸零

第一次創業的經驗太過美好，吳玉珮被野心驅使，轉挑戰規模更大的西餐廳，但這次幸運之神棄她而去，開業1年半就慘摔一跤，過去5年累積的財富，賠掉近4百萬，差點連房子都保不住。

「到現在我都還記得台積電當時1股是170元。」吳玉珮陷入失敗的記憶長河裡，喃喃說著當年太過自負、地點不對、經營方向也不對，賣股票，抵押房子也填不滿虧損的黑洞，只能斷尾求生，否則就剩死路一條。

我是蟑螂！ 震災到醫院賣便當求生

吳玉珮說，當時每天跑銀行趕3點半，連悲傷的權利都沒有。3個月後她決定重開最擅長的泡沫紅茶店，跟朋友借錢、標會，三度創業也是最後一搏，「18歲的時候爸爸走了，25歲時媽媽也走了，從那時起我就告訴自己要勇敢，立誓當打不死的蟑螂。」

賣紅茶跟台式簡餐的双魚堂，是吳玉珮最後的希望，然而老天爺又跟她開了一個大玩笑，開張45天，遇上死傷慘重的921大地震，那一夜，双魚堂沒垮，吳玉珮死撐的意志力卻徹底崩潰，蹲在杯盤狼藉的店中抱頭痛哭。

天亮後，吳玉珮擦乾眼淚，拿起電話通知員工「照常上班」，全台還在大停電，點著蠟燭繼續做生意，就算餘震不斷、客人不敢進門，也要到當時人最多的醫院門口賣便當。在百業待興時期，双魚堂是少數傳出飯菜香的店家，溫熱的餐食，撫慰了許多受驚的心靈，建立了一票有革命情感的老顧客。

餐點不怕人多吃 簡餐店還賣月餅

双魚堂開在中國醫藥大學商圈，許多學生來用餐，吳玉珮延續母親在金門的傳統，開小吃不怕阿兵哥吃得多， 準備大份量餐點，要讓經濟不充裕的學生也能吃飽。

「珮姊就像媽媽一樣，常給我們加菜。」從大一就到双漁堂吃飯的黃淳逸，即使已經當了牙醫，每個禮拜依然會來用餐兩次。他指著盤中的宮保雞丁說，肉又多又嫩，200元不貴，好吃份量又大。

退休老師 陶秀清 從西餐廳時期吃到双漁堂，因為好吃、乾淨、新鮮讓他成為 吳玉珮的忠實粉絲 ，她笑稱在双魚堂點菜不會有選擇障礙，因為每道菜都好吃，魚類套餐也不用擔心鮮度問題。

吳玉珮精湛的手藝，連鴻海創辦人郭台銘跟藝人梁赫群、夢多等人都曾是座上賓。軟潤滑口的麻油雞、滷得超入味的桂筍封肉、皮酥油潤噴香的炸雞腿飯都是菜單上的招牌菜，

但菜單以外的私廚料理，才是內行饕客指名的最愛，吳玉佩家中的無菜單料理，儘管1客要價1600元，還得提前1個月預約，上菜前像猜謎一樣，完全不知道會吃到什麼，但饕客都心甘情願地交出自己的味蕾，讓吳玉珮盡情揮灑，那份信任感，就是對主廚手藝全然的肯定。

吳玉佩將双魚堂打造成人氣名店，但學料理上癮的她，只要有名廚開課，不管國內外都會報名去學習，也因此與米其林主廚陳偉強結緣，並將香港月餅名店的秘方傳授給她，於是中秋節時，會看到不少饕客跑來双漁堂買月餅的奇景。

做菜又作畫 悍妞求生靠堅持

俗諺有句話說「孩子無法偷生」，吳玉珮遺傳了媽媽做菜的好手藝，也繼承了爸爸當古蹟修復師的繪畫天分。她笑說從小就不愛唸書，上課都在塗鴉，畫到課本完全看不到字，因而當双漁堂邁入穩定豐收期，2010年她送給自己一個禮物－學畫，10年來畫了1、200幅畫，辦了10多場畫展。無論是拿彩筆還是鍋鏟，帶來的成就感，都讓吳玉珮浸淫其中樂此不疲。

吳玉珮說，賣吃的基本功就是體力、毅力與耐力，這些對從小就是運動員的她來說「不難」，好動的她笑言不做反而全身無力。

不管是作畫還是做菜，吳玉佩都過得剽悍如同金門家鄉戰地標語「堅持到底，死裏求生」，為了生存，使盡洪荒之力。

報道來源： 台灣《飲食男女TW》

双漁堂古早味餐廳

（04）2237-3087

台中巿北區學士路194號

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