元朗Café｜40歲拉丁舞老師 由爭名奪利到洗盡鉛華 無人市集賣$50壼咖啡：每日3個客可為皮

錦田紅磚屋向來是遊客景點，街坊甚少踏足，絕大部份商戶只在周末及假日營業。數以萬呎計的由蠟燭廠改建的空間平日漆黑一片，杳無人煙，非常冷清。偏偏有個角落卻亮着一團暖黃的燈火，靜候知音光臨。

小店叫「咖啡茵」，不但開放時間獨特，只開星期一至四下午，提供的咖啡亦非常純粹。這裏只有手沖單品咖啡，沒有較大眾化的機沖咖啡，亦沒有食物。數位客人分享一壺咖啡($50)，或者一人點數壺，這裏也歡迎，自在就好。店主盧雅茵說，她這樣經營是受到日本漫畫《深夜食堂》所啟發，享受在寧靜的時空，由一杯咖啡作引子，認識各路有緣人，生意額反而不是首要的考慮。

其實曾幾何時，她也是個拚命掙錢的人。盧雅茵出身舞蹈世家，自幼習舞，是個職業拉丁舞者，贏過很多賽事，亦擔任導師。香港社會競爭大，生活成本高昂，圈內的舞者都要非常努力比賽爭名次，建立地位及名氣，才可吸引更多學生。盧雅茵說，當時十分害怕受傷，因為一受傷就沒法出賽，結果甚麼活動也不敢嘗試，可以說把整個人生都奉獻給跳舞和掙錢。

2014年是她人生的轉捩點，一次偶然機會，參加了苗圃行動的「行路上廣州」活動。她看到貧苦兒童因為義工的探訪而展歡顏，大為觸動，才明白生活最寶貴的東西是人與人之間交流的真善美，而非浮華的物質生活。後來她全情投入義務工作，更擔起活動總監一角。為了釋放時間做義工，她決定放棄比賽，只開班授舞。盧雅茵形容整個人生都改變了，她不再放眼名利，沒有比賽的牽絆，盡情行山、跑步、滑水、游水，又多了時間學習烘焙、甜品、咖啡。錢掙少了，生活卻非常充實。

今年疫情來襲，舞蹈班都暫停了，生計及生活都大受影響。與其坐在家中，虛度光陰，不如找點事情做。一次機緣，認識了錦田比比書屋的店主，店主諗頭多多，又廣結善緣，知道盧雅茵懂咖啡，就一起合作在紅磚屋一個小單位辦咖啡店。盧雅茵說，與其說做生意，不如說多個地方招呼朋友。慶幸這裏租金較低廉，加上經營用心，已累積了一些熟客，總算收支平衡，而盧雅茵也賺得她夢寐以求的生活。

採訪：周燕

拍攝：關永浩

咖啡茵

地址：錦田紅磚屋9號舖

營業時間：星期一至四12nn-6pm

詳情︰https://bit.ly/2F5agFL

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