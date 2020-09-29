觀塘日本菜｜親民Omakase $380有交易 10款壽司北海道海膽+拖羅

Omakase總予人昂貴印象，動輒都要四位數起跳，但觀塘一間新開張的日本菜餐廳就走親民路線，最便宜$380就能嚐到包括10道菜的Omakase了！

森戶負責人黃先生表示，想客人用親民價錢也有機會體驗Omakase。價錢雖平，但食材都從日本空運，保證新鮮。Omakase山（$380）有10款壽司和1款手卷，主角有拖羅壽司，還有北海道的海膽、帶子、牡丹蝦，海膽沒有腥味，拖羅油分重。

如果想豐富點，可以選Omakase戶（$480），一共有4款刺身、8件壽司、1件手卷，最後還有甜品。刺身有拖羅、北海道牡丹蝦、深海池魚和廣島蠔，用料也會高級點，例如有剝皮魚，味道偏淡，上面有魚肝，油分重。

通常日本菜配上麵豉湯，但餐廳覺得太單調，於是用鯛魚湯代替，更推出了鯛魚湯稻庭烏冬（$128），每天花4小時熬製，魚湯鮮甜，烏冬彈牙。雖然食材不算非常合乎時令，如魴鮄魚是春天時令，深海池魚是夏天時令魚，但食材仍然新鮮，而且價錢親民，區內一向少類似的Omakase專門店，街坊可試一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

森戶

地址：牛頭角牛頭角道305-325A號官塘立成大廈地下E號舖

電話：2382 6868

營業時間：12nn-4pm，6pm-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/2F5bYqF

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