簡易DIY｜在家自製印度烤餅 平均每塊唔使$5 質感香軟容易整

無印良品即食咖喱，只要放進熱水便可以吃，而且口味辣度都多元化，一向很受歡迎，最近更發現店舖內還有一款産品，和咖喱非常合襯，就是一款叫印度烤餅的DIY的印度烤餅粉。

每包賣$18，可以製作四塊烤餅，平均每塊不用$5，十分化算！製法簡易，首先打開包裝，將烤餅粉倒進大碗裏，加入100毫升水和一茶匙油，用手搓五分鐘，分成四份，再用保鮮紙包好發酵。十分鐘後，就用木棒將麵糰推開至25cm左右，最後放進平底鑊煎香，每面煎約2分鐘就完成，假如順利，約二十分鐘就可以開餐。

入口如何呢﹖質感香軟，亦帶有麵粉香，賣相和味道都跟坊間印度餐廳十分相近，整體性價比高。廿多款即食咖喱中，最推介牛油雞肉咖喱（$30），該産品是日本無印良品2020年咖喱人氣投票第一位，味道香濃，充滿印度風味，當中夾雜着雞肉，口感豐富，不會單調。蝦仁咖喱（$32）亦值得一試，用蝦仁、椰漿、竹筍煮成，入口蝦味突出，帶點蝦湯味的感覺，富有鹹香，就算外出用餐也未必找到這款味道，有興趣不妨試試。

採訪、攝影：《飲食男女》

售賣點：

無印良品九龍灣德福廣場分店，金鐘太古廣場分店，新城市廣場分店，新都會廣場分店有售

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