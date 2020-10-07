尖沙嘴下午茶｜$688雙人粉紅主題下午茶 每份捐$10予國際乳癌關注月

尖沙嘴朗廷酒店為支持國際乳癌關注月，特別推出「粉紅之約」主題下午茶，供應4款鹹點及5款甜點。甜點以粉紅色為主，包括有日式粉紅士多啤梨蛋卷、玫瑰酒桶小蛋糕、粉紅絲帶杯子蛋糕、粉紅星空荔枝慕絲及馬卡龍棒棒，賣相吸引，其中蛋卷質感軟綿香甜，入口啖啖士多啤梨香；另一款荔枝慕絲味道清甜香滑，打卡亦一流！

鹹點則有蘇格蘭煙三文魚三文治配石榴、小紅莓配鵝肝醬、迷你蟹肉蛋沙律包及紅菜頭他他，而英式鬆餅有原味及紅莓口味選擇，飲品可自選JING茶、中國茶或夏日冰茶等，另外推廣期間每售一份下午茶會捐出$10，值得支持！

「粉紅之約」下午茶

價錢：$398/位；$688/2位

供應日期：即日起至11月30日

供應時間：星期一至五 3pm - 5:30pm；

周末及公眾假期 2:15pm - 4:15pm(首段)，4:30pm - 6pm

採訪、拍攝：《飲食男女》

廷廊

地址：尖沙嘴北京道8號朗廷酒店

電話：2132 7898

營業時間：星期一至日7am-12mn

詳情： http://bit.ly/2PgSrmv

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