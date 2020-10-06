點Cook Guide食譜｜紙包蛋糕 Paper Wrapped Cake

材料（5件份量 pcs）：
雞蛋 2 Eggs
砂糖 45g Sugar
低筋麵粉 90g Cake Flour
牛奶 55ml Milk
煉奶 25g Condensed Milk
鹽 ⅛ tsp Salt
雲尼拿油 ¼ tsp Vanilla Essence
油 20g Cooking Oil
1.將牛油紙摺成合適大小放在模具內，用另一模具壓實
2.預熱焗爐至160℃
3.分開蛋黃蛋白
4.稍為打勻蛋黃，先加入少許砂糖拌勻
5.加入鹽後，打發至淡黃色
6.加入煉奶、雲尼拿油及牛奶拌勻
7.低筋麵粉篩入蛋黃糊內，輕手拌勻至沒有顆粒
8.打發蛋白至起泡
9.分次加入剩下砂糖，將蛋白打至挺身
10.蛋白霜分次加入蛋黃糊中，用切拌法輕輕拌勻
11.加入油拌勻
13.先將模具放入焗盤中，蛋糕糊倒入模具至八成滿
14.焗盤加入小量水，以160℃先焗12分鐘，轉180度再焗13分鐘
15.蛋糕橫放，放涼脫模，完成
*打蛋白的器皿不能有水或油
*麵粉篩入蛋黃後需輕拌，以免麵糊起筋
*烤焗溫度過高會令蛋糕面爆裂
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