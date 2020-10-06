點Cook Guide食譜｜紙包蛋糕 Paper Wrapped Cake

材料（5件份量 pcs）：

雞蛋 2 Eggs

砂糖 45g Sugar

低筋麵粉 90g Cake Flour

牛奶 55ml Milk

煉奶 25g Condensed Milk

鹽 ⅛ tsp Salt

雲尼拿油 ¼ tsp Vanilla Essence

油 20g Cooking Oil

1.將牛油紙摺成合適大小放在模具內，用另一模具壓實

2.預熱焗爐至160℃

3.分開蛋黃蛋白

4.稍為打勻蛋黃，先加入少許砂糖拌勻

5.加入鹽後，打發至淡黃色

6.加入煉奶、雲尼拿油及牛奶拌勻

7.低筋麵粉篩入蛋黃糊內，輕手拌勻至沒有顆粒

8.打發蛋白至起泡

9.分次加入剩下砂糖，將蛋白打至挺身

10.蛋白霜分次加入蛋黃糊中，用切拌法輕輕拌勻

11.加入油拌勻

13.先將模具放入焗盤中，蛋糕糊倒入模具至八成滿

14.焗盤加入小量水，以160℃先焗12分鐘，轉180度再焗13分鐘

15.蛋糕橫放，放涼脫模，完成

*打蛋白的器皿不能有水或油

*麵粉篩入蛋黃後需輕拌，以免麵糊起筋

*烤焗溫度過高會令蛋糕面爆裂

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