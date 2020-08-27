防骨質疏鬆｜中醫師推介飲黑豆茶 45分鐘搞掂 食黑芝麻同合桃補腎

很多人都以為骨質疏鬆是中年或老人才出現的問題，其實這個問題越來越年輕化。註冊中醫師徐澤昌表示，在中醫角度，骨質疏鬆與腎虛有關。脾胃就是脾土，是土壤來的，吸收氣血後，會供養身體不同臟腑，包括腎臟。平時可能飲食失調、不吃早餐，或者節食減肥，吃很少食物，令營養失衡，導致氣血不足的話，都會出現腎虛情況。還有缺少運動、曬太陽，都會導致骨質密度降低，可能令骨質疏鬆症提早出現。而女士更年期時，雌激素水平開始下降，亦會導致骨質流失。

中醫師推介飲用杜仲烏雞湯和黑豆桑寄生茶補腎強筋骨，還建議平日吃一些補腎作用的食材，包括黑芝麻、合桃和栗子，可以預防骨質疏鬆。

補肝腎強筋骨湯水

杜仲烏雞湯

材料：

杜仲 15克

懷牛膝 15克

杞子 10克

烏雞 1隻

做法：

烏雞去內臟汆水，其餘藥材洗淨，加入清水大火煲滾後轉小火煲2個小時即成。一星期可以飲用1-2次。

這個湯水的食材都有補肝腎、強筋骨作用，對於身體比較虛弱，或者出現全身骨痛或腰痛、腳痛人士飲用都有一定幫助。不過杜仲是比較溫的一種藥材，比較陰虛火旺，或者燥熱、濕熱體質人士盡量少飲用。

健脾益腎泡茶

黑豆桑寄生茶

材料：

黑豆 30克

桑寄生 15克

紅棗 3顆

做法：

洗淨所有材料，紅棗去核。所有材料加入清水大火煲滾後轉小火煲45分鐘即成。一星期可以飲用2-3次。

黑豆有健脾益腎作用，桑寄生可以補肝腎、祛風濕、強筋骨，紅棗則補益氣血。這個茶飲比較平和，但如果體質比較燥熱，陰虛火旺不太適宜飲用。

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