食梨愈食愈咳｜風寒感冒唔可以食梨 風熱感冒食生梨 久咳不癒可試川貝燉雪梨

梨有生津潤燥、潤肺化痰的功效，所以民間偏方一直相信梨可以治療咳嗽，但對有些人來說，似乎不太奏效，愈吃愈咳得厲害，難道民間偏方欺騙我們？吃梨能否治咳，其實都要視乎患哪類感冒。如果你患的是風熱感冒，即是發熱、喉嚨痛、痰多而黃，吃生梨就可能有效，或者可以將梨加白蘿蔔煮水喝，因為白蘿蔔跟梨都有清熱解毒 化痰止咳的功效。

不過如果你不斷流鼻水、少痰、乾咳多、鼻涕跟痰都是白色，表示你患的是風寒感冒，吃梨沒有用，反而會加重病情，因為梨性質寒涼，會令你的體質寒上加寒。有些人久咳不癒，通常都會轉換成虛寒型咳嗽，因為中醫有「久咳必虛」的說法，當你正氣虛弱，陽氣不足，並不適合吃生梨，但可以吃熱梨改善久咳的問題，因為將梨加熱，可以將它轉為溫性，加上川貝及冰糖燉，有化痰止咳的作用。





採訪、攝影：《飲食男女》





-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

為你的住家飯帶來一點不平凡！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！