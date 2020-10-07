網購芋頭糕｜Son姐自製芋頭糕 人手切芋頭臘味 足料惹味

中秋過後，秋冬時令食物開始出籠，其中少不了芋頭。近來在網上教煮食、有不少粉絲的Son姐，最近就首次推出自家品牌的芋頭糕，有原味($238)、素食($238)及黑松露($368)三種口味。

所有芋頭都用檳榔芋製作，原味加入臘味，素食就以素臘味製作，黑松露就在原味芋頭糕中，加入切碎的黑松露。所用的芋頭及臘味，全是人手切，粒粒均勻，「我母親很喜歡吃芋頭糕，從小她已在家中製作，這就是她的食譜，而手切芋頭臘味，可以令材料更細緻，分佈更均勻。」Son姐解釋。

Son姐又把原味芋頭糕的臘味比例作出調整，加重膶腸比例，所以煎香芋頭糕後，鹹香惹味，稍嫌五香粉味偏濃，勝在每口都吃到芋頭蓉。另外材料都切得細碎，入口不會咬到大粒而粗硬的臘味，口感細滑。

採訪、攝影：《飲食男女》

銷售點：https://bit.ly/3nmJB8W

價錢：芋頭糕$238，素食芋頭糕$238，黑松露芋頭糕

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