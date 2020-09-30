大角嘴西餐｜每日新鮮自製200份手工意粉 $118冬陰功海蝦闊條麵

提及手工意粉，通常只在價格較貴的歐陸菜館或意粉專門店才能吃到，但大角嘴新開的Homeland卻在店內自製意粉，老闆Max表示，手工意粉一向只能在較高級的餐廳裏供應，所以Max決定在住宅區開店，讓街坊們一試手工意粉的味道。

跟普通的意粉相比，手工意粉蛋香較重。餐廳每天新鮮製造意粉，因工序繁複，所以只能做出150至200份意粉。一共有五款口味，招牌是冬陰功海蝦闊條麵（$118），麵質爽滑，味道酸酸辣辣，將冬陰功變成調味醬，十分適合。個人喜歡另一款，因手工意粉蛋香重，令秘製伊比利亞火腿卡邦尼意粉（$118）味道更濃郁，醬汁掛麵，配上鹹香味重的伊比利亞火腿，入口更香。

除了意粉，餐廳更提供歐陸菜如薄餅、豬手等，惹味啤酒釀全雞（$228）賣相搶眼，全雞站立的樣子非常特別，客人可自己手撕，增添風味。爆炸楓糖三文魚柳配薰衣草忌廉汁（$138）加上了爆炸糖，令口感更加豐富，做成焦糖的效果，味道也十分配搭。

採訪、攝影：《飲食男女》

Homeland

地址：大角嘴大角嘴道55-65號牡丹大廈北座地下9-12號舖

電話：9160 3680

營業時間：12nn-2:30pm，5:30pm-9:30pm

詳情︰https://bit.ly/2GxCDx9

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