食在台灣｜曾奪全球甜品大賽冠軍 台灣之光視力受損仍堅持創作

「本來我的夢想是成為最厲害的鼓手！」 陳立喆6年前，以巧克力與拉糖創作「衝出海面的大翅鯨」，在挪威世界甜點大賽中勇奪冠軍，但「台灣之光」年輕時的真愛是爵士鼓，甜點師傅賺薪水，支撐他當鼓手，組樂團到處演出，直到發現「玩音樂會餓死」不是笑話，才務實地放下鼓棒，卻在瘋狂創作開展甜點事業時，發現自己罹患「視網膜萎縮合併夜盲症」，被醫師診斷為「重度殘障」，但他仍堅定表示「即使明天就看不見仍要繼續創作」。

陳立喆（42歲）讓世界看見台灣甜點實力，返國就被國內知名咖啡甜點連鎖店85度Ｃ網羅擔任甜點主廚，前年自己在台中市草悟道開設「無框架甜點店」，挑高的店面，半空中懸掛一隻栩栩如生的白色大翅鯨，玻璃櫃陳列著如琉璃工藝般漂亮的拉糖蛋糕，陳立喆將揚名國際的瞬間，放進了店面裡。

要世界認識一個字 從比賽開始

「每天可以不吃飯，就是不能不吃糖！」陳立喆說，他從小就愛吃甜點，念國中時就開始在技藝班學習烘焙，高職時考取丙級證照，後來因為對烘焙有興趣，自學研發，還報名參加日本、法國、新加坡等國際烘焙大賽，但從幼稚園到高中，沒有一個老師叫對他的名字中的「喆ㄓㄜˊ」字，所以他小小年紀就立下宏願：「22歲以前要讓大家知道陳立喆是什麼人！」

1999年，22歲的他如願在全國母親節甜點大賽奪得冠軍；2003年參加日本蛋糕競賽，以他最愛的爵士鼓為主題的蛋糕，贏得生涯第一場國際賽銀賞獎，比賽中他看到日本參賽選手拿出冬粉、米粉、義大利麵當創作的素材，讓他大開眼界，也開起他「無框架創意」的開關，讓他朝著打破規則的甜點之路邁進。

不守規則 原創才是作品

從日本參賽後到2014年奪得世界甜點冠軍期間，陳立喆成了國際甜點界的常勝軍，他四處參賽、觀展、試吃，秉持「只要曾經看過，決不複製，因為只要複製就成了別人創作的影子，就不是陳立喆的作品！」他開創了自己作品的風格，也擁有拉糖技術的多項專利。

甚至將台中名產太陽餅改良，利用紅糖、白糖、黑糖結合諾曼第奶油當內餡，讓台中太陽餅變時尚；他還研發無糖蜂蜜蛋糕，入口即化酷似起司蛋糕的口感，更顛覆了一般人對蜂蜜蛋糕的想像。

甜點能把到女孩 當鼓手才是真愛

他回憶，其實原本自己因為熱愛爵士鼓，年輕時的夢想是想要當一個「世界最厲害的鼓手！」所以他努力上音樂教室學習爵士鼓，還把打工賺的錢買爵士鼓，跟好友組成「黑幫樂團」，平日努力學做甜點，假日就打鼓練團四處演出，但務實的他也發現「靠音樂養活肚子其實是件辛苦的事情」。

所以他除了參加樂團，也努力訓練自己的甜點創作技術，師傅規定早上8點上班，但他每天清晨3點就起床，去敲師傅家的門拿店鑰匙，開門練習揉麵糰等烘焙技術與準備工作，「每天比別的學徒多練習5小時，當時想法很單純，只因為想要當最棒的甜點師傅，才可以交到好女孩！」

跌倒漸瞎毀作品 成名換來殘障手冊

在甜點創作過程中，他很幸運地找到自己的好女孩，現在在店內陪他創作還幫忙甜點店行銷，兩人還生了一個可愛的兒子，兒子跟他一樣從小喜歡吃甜點，他也把自己還沒能當「國際級鼓手」的夢寄望兒子，2歲就教兒子打鼓，父子倆大小合奏還有模有樣，相當逗趣。原本以為就要開展自己的甜點事業，幸福就在遠方，未料此時陳立喆卻發現自己視力出了問題。

陳立喆說，拿到世界甜點大賽冠軍後，他才驚覺，過去以為只是眼睛疲勞的眼疾，其實早因為半夜開鹵素燈研究創作甜點過程，強光已經對雙眼造成傷害，除了出現夜間極度適量不良且視野變窄的「視網膜萎縮合併夜盲症」，到醫院檢查更被診斷是「重度殘障」，但即使半夜在廚房經常跌倒，可以看到的視野日漸縮小，熱愛甜點創作德陳立喆仍堅定表示「即使明天就看不見仍要繼續創作，跟大家分享我最愛的甜點與幸福！」

失明前下誓願 台灣要站上舞台

看著陳立喆將在廚房內預先融化成攝氏80~90度綠色、藍色與紅色三色糖水，他專心利用像吹琉璃的技術，熟稔地吹成兩顆米奇耳朵，讓其降溫至攝氏50度左右固定形狀後，再將台灣黑葉荔枝蛋糕放入拉糖中，５分鐘就完成店內招牌拉糖蛋糕「泡泡鼠」；另外將在9月中秋節前推出的新品「福音」則是採用屏東檸檬蛋糕，都是台灣水果的「愛台灣」創作，他提醒自己「總有一天要把台灣甜點帶上國際舞台！」

長相甜美的陳妻周雅玉說，老公目前領有重度殘障手冊，目前雙眼側邊完全看不見，只剩中心點的視力，所以在左右的東西若是沒轉頭是會看不見，走在廚房常常會撞到左右側的東西，甚至常會把自己的作品撞壞，原本可以快速的做好一個作品，現在卻要花更多時間去對焦或是重做，但是老公從未因為身體因素退縮還是每天努力創作不同的甜點，「我會陪他繼續創作，直到無法創作為止。」

報道來源： 台灣《飲食男女TW》

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