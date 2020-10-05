太古新加坡菜｜海南雞店開分店 肉骨茶麵線白胡椒味濃 食打卡甜品椰子雪糕咖央三文治

去新加坡旅行，不少人也會到文華大酒店旗下的Chatterbox，餐廳以日售七百份海南雞飯聞名。去年這店登陸尖沙嘴，如今更在太古插旗，開設新品牌Chatterbox Express。新店開張不久，即使是下午茶時間，門外依然有人龍。

跟尖沙嘴餐廳相比，新店的風格較優閒，亦多了不少食物，如首次加入新加坡特色粥粉麵食，如新加坡肉骨茶米線，平時吃肉骨茶，大家都會想配飯食，這裏反其道而行在肉骨茶中加入麵線。湯底白胡椒味濃郁，麵線腍滑；炸豬扒乾撈麵又是另一道新麵食，豬扒外皮炸得夠脆，配上滷肉乾撈麵，口感豐富。

想不到連甜品及飲品都有特色，餐廳的椰子雪糕一向受歡迎，這裏就推出變奏版椰子雪糕咖央三文治，麵包質感較厚實，椰子雪糕椰子味夠香，再配上麵包上的咖央，當是一個下午茶小食，也足夠飽肚。而美祿哥斯拉，則以美祿配上雲呢拿雪糕及可可脆球，無論大人或小朋友都會喜歡。

餐廳之後亦會推出一系列的粥品及早餐，住在太古的人士，若想一試獅城風味，這店可說是其中之一的選擇。

採訪、攝影：《飲食男女》

Chatterbox Express

地址：太古城建安閣地下G515號舖

電話：2873 3893

營業時間：8am-10pm

人均消費：$51-$100

詳情︰https://bit.ly/33D8BRq

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