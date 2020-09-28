尖沙嘴中菜｜$138食手工汕頭碌鵝 用5斤惠州黑草鵝 碌足一個鐘

尖沙嘴最近開了間中菜館，不少菜式都是手工菜，「我們想按季節性做些不同菜式給客人，想到不時不食，就覺得不如用個不字，店名就叫阿不。」提供單點菜式，亦做私房菜，由師傅量身炮製菜單，配合客人預算及口味製作，空間寬敞。

招牌菜中有少有的手工汕頭碌鵝（$138/例牌），使用惠州天然放養黑草鵝，約5至6斤重。參照客家做法，先用天然黃豆生抽搽面上色，下鍋煎香表面去羶，再加薑葱爆香，與花椒、香葉、冰糖、片糖，還有生抽一起煮，不斷碌一個小時即可。鵝身油亮光澤，肉質嫩滑濃香，特別入味，唯一缺點是肥膏較多，略為膩口。生扣金腿鴛鴦玉米雞（158/半隻），金華火腿、北菇及玉米雞層層交叠，口感豐富，雞肉滑溜鮮香。

「我們想做些外面少見但傳統的中菜，主要追求原味，其次是健康，所以在選擇肉類等食材時，都會以新鮮為主，盡量避免用急凍，或加味精。」阿不老闆Adrian補充，店舖亦有點心，都是自家製作，點心拼盤（$88）可一次品嚐4款蒸點：鮑魚燒賣、蟹肉餃、原隻蝦餃及黑蒜日本帶子餃，全部新鮮製作，餡料多汁，外皮包得仔細。XO醬炒手工有料蘿蔔糕（$48），蘿蔔糕自家製，用XO醬炒過，外脆內軟，惹味帶辣。整體出品不俗，價錢亦合理，可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

阿不

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館3樓310-311號舖

電話：3118 8066

營業時間：12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/3nmeKJv

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