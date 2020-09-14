米線對決｜譚仔鬥三哥比拼 YouTuber馬田＋私房菜大廚實試 三哥炸醬出色 譚仔土匪乾又無味

懶肉（腩肉）、畜牲（竹笙）、勿演（墨丸）、實小勒（十小辣），就算不是米線迷，都應該知在說哪間米線店。說到米線店，十居其九想到的不是譚仔雲南米線 (下稱譚仔) 就是譚仔三哥米線(下稱三哥)。雖然兩個品牌本是同根生，後來才拆夥，早前更分別給同一家日本公司收購，由敵對關係變成兄弟，不要以為出品無分別，一直以來許多人都將他們的出品作比較。

今次分別找來兩個不同界別人士實試，第一位是YouTube煮食頻道「點Cook Guide」、有90多萬追蹤人數的YouTuber馬田，第二位則是有30多年煮食經驗，曾在英國倫敦Earl’s Court龍宮、MR Chow擔任總廚的榮哥，分別在不同時間去觀塘的譚仔及三哥，一試店中兩款較人氣的食物——腩肉雞肉炸醬麻辣三小辣米線和土匪雞翼，看看哪間較好味。

總括二人的評分標準，一碗出色的米線，第一，米線要爽彈不易斷；第二，三小辣的湯底微辣有香料香；第三，配料的雞肉應要嫩滑不柴，不能太碎，腩肉要新鮮有肉味，炸醬味道要濃味，可以配合米線及湯底，每項5分，最高15分。

先試譚仔，首先由馬田出馬，他覺得米線較腍，烹煮的時間應縮短一點較佳；湯底的味道是標準的三小辣，油分不會很重，似是帶有辣味的清湯，但香料味並不特別突出。配料方面，腩肉份量較少，但厚薄適中；雞肉切得有大有小，但味道不錯，不柴；炸醬味道偏甜，配辣湯是不錯。 (共9分)

然後到榮哥試食譚仔，他認為米線夠滑，但欠缺一點爽度，他估計應該是煮的時間過長，令米線不夠爽；豬骨湯底夠濃，加了牛奶，亦有極微麻及辣的味道。配料方面，腩肉的大小及份量正常，可能因為太薄，有肉味但不濃；雞肉太細碎，又太柴，吃不出味道；炸醬有豆味但未算突出，帶有一點點輕微的辣及甜。(共10分)

接着由馬田去三哥再試米線。賣相較譚仔好，米線彈牙；湯底香料味濃烈，完全被香料蓋過，亦吃到雞粉味。配料的腩肉每塊的大小一樣，肉的肥瘦均勻，皮的位置彈牙； 雞肉肉質嫩滑；炸醬味道似番茄，質感較濃稠，肉粒較細小，感覺較似醬，無論甚麼味道的湯都可以配合。（共9.5分）

而榮哥則覺得，三哥的米線雖滑，但不夠彈牙；豬骨湯底加入花椒油，帶微微的辣味，易接受，而且因為加了腐皮，豆味突出。配料的腩肉令人失望，「豬皮及皮下脂肪嫩滑，有豬味有肉味，但瘦肉的位置就有點乾身，可能烹煮的時間長了一點。」雞肉大件，吃得出雞味，不乾身，「有些甚至有鬆化感覺」；炸醬色澤帶紅，應該是加了一點辣椒油，味道夠濃，放湯吃更添滋味。(共11分)

經過第一回合，譚仔的米線獲得19分，而三哥則20.5分，暫時由三哥領先一個馬鼻。第二回合試的是土匪雞翼。好味的土匪雞翼要有孜然香，外脆內嫩， 這項最高為5分。

先由馬田試食譚仔，他指譚仔的雞翼體積細小，肉汁不夠豐富，估計出品應該是先煮熟，有客人下單時再翻焗，肉質較乾，孜然味又不夠，只得雞皮有孜然味。(3.5分)

榮哥亦覺得譚仔的雞翼是翻熱，雖然外皮算脆但表面太焦，而內裏完全沒有肉汁，肉質太乾。(2分)

接着試食三哥的土匪雞翼。馬田試食後，覺得雞翼表面顏色深淺不一，似是客人下單後，才在表面加調味料，外皮和雞肉的味道不同，只有外皮孜然香，唯一可取之處是肉質尚算嫩滑。（3分）

榮哥認為三哥的土匪雞翼，肉嫩夠辣，但孜然味差一點，估計是炸完雞翼後才撒上孜然粉。（3.5分）

這回合，譚仔土匪雞翼獲得5.5分，而三哥的土匪雞翼則以6.5分領先。

綜合兩位評審的評價，三哥最終以27分壓倒譚仔的24.5分勝出。整體而言，榮哥表示自己會投三哥一票，「我比較喜歡三哥，因為它的份量、擺設、配料及米線的份量都做得很好。」馬田則指兩間的出品水準分別不大。「其實哪一間比較近我，我就會選哪一間，因為單論米線、配料及份量，並不是差太多。」

採訪、攝影：《飲食男女》

譚仔雲南米線

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場2樓213號舖

電話：2142 6568

營業時間：11am-10pm

人均消費：$51以下

詳情︰https://bit.ly/34Bc2XS

譚仔三哥米線

地址：觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓C號舖

電話：2362 3818

營業時間：7:45am-9pm

人均消費：$51以下

詳情︰https://bit.ly/34uxjTf

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