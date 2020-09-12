街市尋寶｜筲箕灣街市100%中山土鯪肉 新鮮彈牙 日賣100斤

鯪魚肉是家常食材，吃法很多，打邊爐、滾湯、煎釀三寶、炸鯪魚球……要做得好吃，最重要找到優質的鯪魚肉。坊間很多地方都能買到，不過許多都不是純鯪魚肉，有些會混入粟粉、雜魚，甚至加入化學增味劑，欠缺鯪魚鮮味，肉質亦沒彈性，不好吃！

不過亦有例外，筲箕灣金華街有一檔淡魚水檔的鯪魚肉做得很出色。每天來買鯪魚肉的街坊絡繹不絕，有人喜歡這裏的鯪魚肉夠新鮮，有人欣賞它膠質豐富，夠彈牙。「平均每天賣100斤，踏入秋冬，銷量更高，平均每天賣200斤以上。」魚檔老闆B哥說。

鯪魚肉好吃，全憑他的堅持。開檔近廿年，每朝未到七時，他與拍檔福哥就會回到魚檔，接收來自內地的鯪魚肉，「內地工人每天清晨宰好鯪魚，切出魚肉就立即送來香港，用新鮮魚肉很重要，打出來的鯪魚肉才夠鮮味，不會腥。」B哥解釋。

這些每天由內地直送的鯪魚肉來自一種叫「土鯪」的鯪魚，又叫雪鯪或鯪公，原產中山，是內地三大養殖鯪魚之一，體形雖比另外兩種(泰鯪及麥鯪)小，魚肉也較少，但肉質比較緊緻鮮甜，用來打鯪魚肉格外好吃。鯪魚肉送到，清洗後會攪碎，之後下調味，包括鹽、糖及胡椒粉，天然調味令魚味更鮮甜，另外還要加冰水，提升魚肉黏性，水的比例不能過多，免魚肉口感單薄。下雜魚、粟粉、麵粉等雖可降低成本，但味道卻不能跟純鯪魚肉做的相比，B哥堅持不用。攪碎的鯪魚肉下了調味及冰水，最後還要撈勻、搓透及手撻，大約半小時工序，手撻可以擠壓出魚肉中的空氣，口感才夠滑，撈勻搓透，令水分與魚肉充份融合，魚肉有彈性及濕度。

除了鯪魚肉，B哥賣的鯇魚及脆肉鯇魚亦很優質，鯇魚條條都十多斤重，肉厚多魚脂。脆肉鯇魚則指定要餵足100天蠶豆。「俗語說，老魚嫩豬，吃鯇魚一定吃老的，夠大條，魚味才濃，才夠油香，但鯇魚長至九個月就生長減慢，故十斤以上成本高很多，不是很多店會入。脆肉鯇魚如果沒養足百日蠶豆，肉質會不夠脆。」B哥解釋。小小魚檔，有堅持有態度，難怪生意滔滔。

撰文：陳佳男

攝影：盧逸朗

四喜鮮魚

地址：筲箕灣金華街36號地下E舖

營業時間：星期一至六6am-7pm

電話：從缺

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