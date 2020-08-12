廚俠食譜｜吳永皓教煮失傳菜 簡易版薯仔鷓鴣燕窩粥 燕窩多到似食粥

廣東話裏有這樣一句俗語，說人「煲無米粥」，意思就是指在做沒結果及不切實際的事，但在浩瀚無邊的粵菜食譜裏，卻有一道無米粥是矜貴的宴席菜。

這道菜稱為鷓鴣燕窩粥，入口質地濃稠綿滑如粥，實際卻是有粥之名無粥之實的羹湯。

「鷓鴣燕窩粥是一個約有百年歷史的傳統中菜，是二、三十年代很受歡迎的酒席宴客菜。以前燕窩很值錢，用它來炮製宴客菜就感覺很矜貴。」資深粵菜大廚吳永皓師傅說。

鷓鴣燕窩粥的材料並不複雜，基本材料就是鷓鴣、燕窩及金華火腿，蒸熟的鷓鴣拆肉剁蓉，再加上湯、薯仔或淮山一起烹調，就能慢慢推成羹湯，「因為使用了很多鷓鴣肉及燕窩，入口質地像吃粥般，外貌亦像粥，所以才會被稱為粥，實際上是一道很多配料的羹湯。」吳永皓師傅說。

坊間流傳下來的做法有數個版本，有人會使用薯仔，亦有人會使用淮山，吳永皓師傅解釋：「如果從藥理上看，淮山健脾而鷓鴣滋陰，的確是合適的配搭。但我就選用了陳榮師傅《入廚三十年》中記載的薯仔版本。一來薯仔有很重澱粉質，不用埋芡，煮時方便很多；二來薯仔的香氣，令這個羹的味道提升多一個層次。」

除了使用薯仔，吳永皓師傅還把金華火腿改成巴馬火腿，「金華火腿要處理的步驟較多，先要用普洱煮溶片糖再用作煮金華火腿，放涼後再沖洗才能除去油膱味，而且買一件回來可能要用很久，感覺浪費。至於巴馬火腿本來可以生吃，不太講究火候，只需蒸一會即可以使用，對於在家裏烹調這個菜式，就相對方便很多。」吳永皓師傅說。

至於燕窩方面，吳永皓師傅則提醒，使用價格相對便宜的燕條即可，「因為要把燕窩推散在羹湯裏，但又保持燕窩質感，如果使用燕盞雖矜貴卻難以推開，就不及燕條來得適合，因為燕條本是從燕盞掉出來的燕碎，輕輕一推就能散開，自然較為適合用作炮製羹湯。」吳永皓師傅說。

鷓鴣燕窩粥食譜

材料：

野生鷓鴣 1隻

燕條 1両

薯仔 1個

巴馬火腿 1小塊

上湯 600至800毫升

做法：

薯仔洗淨外皮，連同鷓鴣及巴馬火腿一起蒸40至45分鐘或以上。

燕條先用冷水浸泡至吸收足夠水分，把冷水倒掉，再撞入熱水，焗至熱水變成室溫，即可隔水備用。

取出鷓鴣及巴馬火腿。鷓鴣先去皮，然後去骨拆肉，用刀把肉壓一壓再橫紋粗切；巴馬火腿拆肉再切成幼絲。

薯仔蒸至破皮後取出，剝掉薯仔皮後切件，倒入攪拌機內，加入上湯一同攪成漿。

把薯仔漿倒入鑊裏煮滾，然後加入鷓鴣肉及燕窩同煮，煮至燕窩膨脹即可熄火上鍋。

最後再撒上巴馬火腿絲即可享用。

貼士：

1.燕窩浸泡後要聞一聞有沒有膱味，如帶膱味，可以啤水的方式把膱味除去。

2.如使用金華火腿，要先用普洱茶煮溶片糖，再放入金華火腿放入普沫茶裏，煮五至十分鐘，冷卻後清洗乾淨即可煮食。

採訪：劉明慧

攝影：關永浩、李耀榮、關永權

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