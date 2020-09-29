馬鞍山燒賣｜美食沙漠現$2粒純魚肉燒賣 兩種海魚唔加豬肉 日賣近千粒

馬鞍山常年被稱作美食沙漠，其實認真找一找也能尋到寶。由本地燒賣狂迷成立的專頁燒賣關注組專頁，最近就提及恆安商場的三寶皇魚肉燒賣，原來是區內人氣熱點，每日有近千粒銷量。

三寶皇負責人梁生指燒賣最大賣點是純魚肉，不添加豬肉製造：「我們的燒賣是每天由魚檔送來，全都是海魚，包括滑仔魚和門鱔。折肉後再加工打成魚膠，裏面不添加豬肉。」三寶皇燒賣（$15/7）體積比普通燒賣大一倍，每天新鮮包好即蒸。蒸好的燒賣，粒粒企身，雖是魚肉製造，吃下去卻不會帶腥味，口感軟腍，比一般燒賣厚實，不過沒有魚肉香。平均$2粒，價錢公道。

店裏其他小食也不錯，炸雞髀（$22）皮薄夠脆、煎釀三寶（$13/4件）魚肉彈牙。雖然小店地點不便利，但相信不會難倒燒賣狂迷。

採訪、攝影：《飲食男女》

三寶皇

地址： 馬鞍山恆錦街1號恆安商場地下恆安街市40號舖

電話：從缺

營業時間：7:30am-2am

詳情︰https://bit.ly/30EkAMt

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