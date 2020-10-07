葵廣人龍蛋糕店｜失業90後自學開星球蛋糕店 $48起一個 日賣70個

葵涌廣場一向多小食店，最近就有間星球蛋糕店進駐，開業短短兩個月已經大受歡迎，每逢周末，未開門已經排了長長人龍，平均日賣70個。

受歡迎，全因小店打近年流行、外表模仿九大行星的星球蛋糕，要知道其他店舖往往每個索價數百元甚至上千元，但小店最便宜款式卻只售$48！即使手工不算仔細，但價錢實在親民，份量又適合兩人享受，敲開以台灣白朱古力製作的外層後，各式口味的海綿蛋糕亦做得軟綿不乾身，外層朱古力亦不過甜，難怪引來長龍。

Rainbow Cakery負責人Blue，原是日式餐廳侍應，不幸6月因疫情失業，空閒時，決定上網學習製作星球蛋糕，「有天經過葵涌廣場，見到很多空舖，自己想趁年輕創一番事業，所以就在這個舖租便宜時，試一試。」從看舖到開店，只是兩星期，「星球蛋糕大多只有IG小店會賣，價錢較貴，所以我們就將配方改良，放在門市，價錢亦會平民一點。」

門市有售的夢幻星球蛋糕，分為大（10cm）及小（8cm）尺寸，共11款口味，如玫瑰、蜂蜜、抹茶紅豆等（大$78，小$48），水果口味即加$10。另有附星球環的生日星球（$328起），接受網上預訂，「每個5吋以上的款式，都跟一個星球環，星球環及殼均是用台灣白朱古力製作，敲開可見底部是忌廉海綿蛋糕，會按口味配搭及點綴。」

舖頭另有售早前大熱的的鮮奶麻糬，共8款口味：抹茶紅豆、阿華田、美祿、Oreo等，使用北海道3.6牛奶製作，帶淡淡奶香味，入口軟身微黏，口感特別。開業初期反應一般，但在網上口耳相傳後，越來越受歡迎，「可能有些客人吃了推廣給朋友，差不多兩三個星期，生意開始變好。現在好多時都要排隊，周末12點半開門，11點多已有人排隊，真的非常感謝客人支持。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Rainbow Cakery

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場1樓B65A號舖

電話：5307 7098（WhatsApp）

營業時間：12:30pm-9:30pm

註：5吋以上可預訂，$288/個起

詳情︰https://bit.ly/33EjbYc

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