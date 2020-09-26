粉嶺客家菜｜明星店新裝 $168白灼豬蹄筋鮮嫩爽 墨魚餅有陳皮香 家常味價錢貴得有理

位於粉嶺聯和墟的新漢記，雖然賣的都是客家漁村家常菜，但老闆跟不少街市檔口關係緊密，由豬牛羊到海鮮家禽，大多是時令新鮮貨，因此就算地點偏僻，周潤發、葉澍堃、劉健威等，不少名人食家都是座上客。上年年尾，小店搬入同區新樓盤地舖，趁朋友新車落地，特地入聯和墟再試試。

新店裝修升級，光猛整潔，比以往企理得多，慶幸是打開餐牌，也未見大幅加價，不少招牌菜都有得賣。必點的白灼豬蹄筋，雖然看似只是白烚，加乾葱豉油，便賣$168/份，索價不菲，但須知道豬蹄筋一隻豬只有兩條，鮮嫩帶爽，有似吃肥肉般豐厚甘香，卻沒有肥肉的飽膩感，加上新鮮豬肉今時今日可不便宜，可以理解。另一招牌香煎墨魚餅，煎得香脆不在話下，且不是現成交來的墨魚膠，鮮味又有墨魚肉顆粒，又帶陳皮香氣，層次十足。小吃炸鹽水豆腐也是炸工一流，香脆不油，簡單蘸韭菜水吃，豆香十足。小炒試了新鮮連墨吊桶，以紅葱、豉油爆炒，雖然一碟份量不多，只有六、七隻，但咬下肥厚爽脆，肉質不老，加上墨膽鮮香，實在好吃。侍應介紹是日有白鯧仔，用豆醬、豆角來燜，便要了一份。豆角、豆卜吸盡醬汁，有滋有味，一份五條白鯧，鯧魚味鮮，肉多少骨，可惜是豆醬不算燜得入味，則略為失色。

總括而言，小店實在不便宜，小炒$80、$90起跳，份量精緻，人均吃飽也至少要$300左右，不過多年來店家認真對待選料，做法樸實家常，不落俗套，吃到食材原味，今時今日算是難得，只能說是貴得有理。

採訪、攝影：《飲食男女》

新漢記飯店

地址： 粉嶺聯和墟和豐街28號囍逸商場地下G01號舖

電話： 2683 0000

營業時間：星期一至二、四至日 11:30am-3pm，6pm-11pm（星期三休息）

詳情︰https://bit.ly/2GyhSkT

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