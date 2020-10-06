旺角牛扒放題｜$141下午茶任食13款 燒Prime牛扒＋炸蝦卷＋意粉

經濟蕭條，多間餐廳都推出優惠吸引客人。旺角新開張的西餐廳Go Go Rock，剛推出90分鐘下午茶吃到飽。每人$128（另加一），便有13款菜式吃到飽，質素更出奇地驚喜。

優惠逢星期一至六的下午3時開始，至下午6時半結束。入座90分鐘無限追加，連加一服務費，才不到$150。肉類有三款：美國燒牛肉、蜜桃燒豬柳和胡椒脆雞扒。牛扒是美國Prime級牛肩胛，燒成五成熟，外表有光澤，口感軟腍，並不是一般吃到飽的質素。前菜有兩款沙律，煙三文魚沙律用了醋汁調味，配三文魚一起吃很解膩。小食有三款，網絲炸蝦卷、法式蒜蓉包跟松露薯條。炸蝦卷外層鬆化，包裹着原粒蝦肉。另外還有主食類如煎鱸魚配菠菜汁意粉和櫻花蝦蟹肉炒飯。最後每位會附上一款甜品，也頗精緻。

雖然吃到飽只提供下午茶時段，不過星期六也可以使用，亦算方便。食客 Alvin得知有優惠後，特意來試：「才一百多元，我覺得頗化算。沙律、意粉、肉類都有，款式挺豐富的。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Go Go Rock

地址： 旺角砵蘭街180號地下A號舖

電話：2779 9251

供應時間：星期一至六3:30pm-6:30pm

詳情︰https://bit.ly/3nvB7vV

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