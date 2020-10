三餸一湯｜虎皮鵪鶉蛋 Fried boiled quail eggs

虎皮鵪鶉蛋

材料:

鵪鶉蛋14隻

煙肉條50克

青、黃甜椒各1/4個

蒜頭2瓣

芝麻1茶匙

水3湯匙

調味:

番茄醬2湯匙

生抽1湯匙

蜜糖1茶匙

糖半茶匙

做法:

1. 鵪鶉蛋水滾後烚5分鐘,浸過冰水,然後剝殼。青、黃甜椒和煙肉切粒。蒜頭切踤。

2. 燒熱油,放入鵪鶉蛋,煎至表面金黃帶皺皮,將蛋盛起。

3. 原鑊爆香煙肉粒,加蒜頭和青、黃甜椒爆香,加入番茄醬、生抽和蜜糖,灒水3湯匙煮滾。鵪鶉蛋回鑊,以大火收汁,加糖調味,撒芝麻拌勻。

Fried boiled quail eggs

Ingredients:

Quail egg 14 pcs

Bacon 50g

Green bell pepper ¼ pc

Yellow bell pepper ¼ pc

Garlic 2 cloves

Ketchup 2 Tablespoons

Sesame 1 teaspoon

Water 3 Tablespoons

Seasoning:

Ketchup 2 Tablespoons

Soy sauce 1 Tablespoon

Honey 1 teaspoon

Sugar ½ teaspoon

Steps:

1. Boil quail eggs for 5 minutes. Put boiled quail eggs in ice water. Take off quail egg shell. Shred garlic. Dice bell pepper and bacon.

2. Heat the oil, put in quail eggs and pan fry until turn golden brown. Take out quail eggs.

3. In the same pan, stir fry bacon, garlic and bell peppers. Put in ketchup, soy sauce, honey and 3 tablespoons of water. Then put back quail eggs in pan, boil the sauce to thicken it. Season with sugar and stir fry with sesame.

-----------------------------

免費推廣小店,《蘋果》18區分區小廣告,立即按此登記!

-----------------------------

工作辛勞想食餐好?《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯!

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」,立即加入!

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android