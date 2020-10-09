尖沙嘴下午茶｜海景酒店聯乘韓國護膚品牌 推人蔘香檳下午茶 8折再送$290護膚套裝

尖沙嘴喜來登酒店繼蜂蜜主題下午茶後，今個秋冬與韓國護膚品牌雪花秀合作，聯手推出韓式主題下午茶，供應鹹甜點各5款，部份點心更加入韓國及人蔘食材炮製。

鹹點款式豐富，推介人蔘鴨肝泡芙、泡菜生蠔丸子及韓式燒牛肉刈包，泡芙外層以紅菜頭製作，內餡包裹鴨肝醬，味道香濃軟滑；而牛肉刈包外層質感軟糯煙韌，再配上傳統韓式燒牛肉，鹹香肉嫩。

甜點賣相精緻，如白桃蜂蜜慕絲，粉紅色圓形的慕絲，軟滑清甜；人蔘蛋白梳乎厘，內層奶油醬混入人蔘，入口啖啖蔘香，爽口而不膩。飲品可免費升級Bottega Moscato Pink香檳或加$30轉雞尾酒，另外除指定日子外，享用下午茶享有8折優惠，每位更可獲贈雪花秀人參驗裝一份，價值$290！

「蔘」動幻想曲香檳下午茶

價錢：8折後$304.2/位(原價$338)

供應日期：即日起至12月31日

供應時間：每日2pm – 6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

Sky Lounge

地址：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

電話：2369 1111

營業時間：星期一至日 2pm-6pm

詳情： https://bit.ly/35QKuhf

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