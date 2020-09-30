佐敦土耳其菜｜印度人開外賣店 $55抵食大份雞肉卷 罕見土耳其甜品果仁蜜餅

看到旋轉烤肉架，就會知道這是一間土耳其餐廳，賣土耳其旋轉烤肉。在香港吃到土耳其烤肉的餐廳不算很多，最近佐敦新開了一間土耳其菜外賣店。外賣店座落於街角位置，加上用上極搶眼的黃色作為主調，容易吸引途人目光。

店主並非土耳其人或香港人，而是一名操流利廣東話的印度人Sum。他曾在加拿大留學，當時的室友都是土耳其人，每天都會製作不同的土耳其食物， 耳濡目染下，亦令他變得喜歡土耳其食物，因此回港後就開了一間土耳其餐廳。

印度人開土耳其餐廳，難免會令人覺得不倫不類，不過店主特意向土耳其廚師請教食譜，跟足土耳其傳統製作，而且大部份食材都來自土耳其，十分認真。

土耳其的經典食物，土耳其卷一定榜上有名。外賣店的招牌作是土耳其雞肉卷，雞肉醃足24小時，開店前兩小時才串在旋轉烤肉架上燒，待剛開店時，雞肉剛好烤熟，客人下單後，店主立即從烤肉架上切下雞肉，然後跟其他配料夾在一起，再放入焗爐焗，熱辣辣。雞肉入味，肉質嫩滑，最驚喜是份量夠大，賣 55元一份，抵食。

外賣店亦有其他不同土耳其特色的食物，如羊肉薄餅($130)，羊肉有輕微羶香，配上熱溶的芝士，滋味十足；還有少見的土耳其特色甜品果仁蜜餅($48)，全都是從土耳其運送到來，味道特色就是甜，但並不是死甜，而是蜜糖香甜，而且蜜餅夾着很多開心果，甚有口感。

採訪、攝影：《飲食男女》

Turkeyano

地址：油麻地彌敦道375-381號金勳大廈地下7A號舖

電話：8100 3111

營業時間：11am-11pm

人均消費：$51-$100

詳情︰https://bit.ly/33AXDvr

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