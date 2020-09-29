Donki掃貨｜素食買物攻略 精進料理達人11大推薦 獨家無麩質烘焙粉＋米油製薯片＋潤肺大和芋

沒錯，又是Donki！ 一天未能回鄉，這裏永遠也人山人海，香港人buy，亦已經沒事可阻止Donki在港密密開分店，除現時三家店，未來亦會有多兩家店開張，生意好，亦密密進新貨，這次和精進料理達人林雲中（Jeffrey），一起逛逛銅鑼灣店，看有甚麼適合素食者或追求健康人士的筍貨。 Jeffrey原是演員，但他因夜蒲而被怪病纏擾多年，後來他戒煙酒轉茹素，身體慢慢康復，令他決心到日本學「精進料理」，考獲五張證書，之後回港開班授徒，推廣素食文化，今次一於由他推介一下。

Jeffrey先攻蔬菜區，他一來便拿起日本小青椒，指坊間的日式超市大多賣上二十多元，而這裏才賣$18，抵買! 他教路，如果想防止青椒在煮食時爆開，就可事先用竹籤逐個位刺穿，煎煮時便不會狼狽。另外他亦推介$14三小條包裝的牛蒡，「通常日式超市的牛蒡很長很大支，三十多元一支，但最末端的位置很幼，洗時很容易斷，所以我寧願買這些，三條的粗度差不多。」店內有售「帶泥」版跟已「洗淨」的版本，他的心水是帶泥的，因為可作一層保護膜，回家後才洗淨煮用，最新鮮。

行勻各日式超市的他指，近來開始看到香港有大和芋出售，它屬山芋的其中一種，磨出來的稠度高，不會似山芋多水分，因此大多用作燒餅。坊間需$70至$80一條，但Donki只需$50，足足平三成。而香港人常吃的旺菜，他亦讚賞這裏的質素高，「每一棵也是健康飽滿的樣子。」價錢雖無特別便宜，但以$39/半切可買到這質素的旺菜，他指CP值相當高。但他卻認為場內大根質素一般，較瘦削小條，不建議買。

之後他轉戰，醬汁區一樣有心水，一般超市買真空豉油，也要三十多元支，在這$28.8/支，便宜！他亦推介鹽麴，雖然港人較少用此醬料，但其含豐富維生素B、礦物質，平日可當作鹽調味，$24.8一支，也很經濟。

吃全素的他，特別推薦無調整豆乳，「這是純豆漿來的，不加糖、奶，是純用大豆跟水調出來的豆漿。」而寫明「有調整」的豆乳，則通常加了乳化劑，和一些生果味，兩者價錢相同，均是$24.8，看個人口味。

「這真的是我們在大海裏，找到的一件寶物。」他興奮地介紹一款純米油製的薯片，「我們一般買薯片，也是用一些植物油或棕櫚油去做的，聽起來健康，但實質上植物

油是混合了不知甚麼油，這個寫明只有米油，化學調味無添加。」標籤上亦列明只有薯仔、米油、食鹽，Less is more，看起來相當健康。

另外他亦在Donki發現到坊間未見過的產品，「這一包用米做的粉，不是我們吃的米粉。」分別有製作班戟、蛋糕的米粉，他指，只要自己去掉蛋奶，就可做到無麩質蛋糕，他指做出來的效果同樣有口感，很彈牙，最適合對小麥粉敏感的人士。

有好食材，亦要懂得煮，Jeffrey分享以場內買到的大和芋如何製作大和芋燒，「秋天很適合吃大和芋，因為它很補肺。」先把大和芋批皮、磨蓉，再把旺菜、猴頭菇切粒，混合到磨了蓉的大和芋裏，再加入海鹽、胡椒粉、紫菜粉碎調味混和，直接煎至兩面金黃即可，味道細嫩，相當有咬口！

採訪、攝影：《飲食男女》

DON DON DONKI名珠城店

地址：銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1-4樓

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