香港首推｜英式輕食連鎖店出漢堡包 $49足料墨西哥雞肉漢堡/煙燻牛肉香草包

英式輕食連鎖店「Pret A Manger」，即日起至11月1日首次推出漢堡及意式香草包，份量十足，價錢合宜。

漢堡包供應意大利香辣肉芝士及墨西哥雞肉兩款口味，外層麵包用上法式軟包，前者內層再加入豬肉丸、車打芝士、番茄等，口感相當豐富，肉丸鹹香可口；後者內餡加入雞胸肉、車打芝士、酸洋葱和蛋黃醬等，餡料飽滿，雞肉酸辣嫩滑。

意式香草包同樣提供兩款口味，包括有煙燻牛肉酸瓜和素食哈羅米羅勒醬番茄口味，煙燻牛肉搭配酸瓜、瑞典芝士及火箭菜，麵包鬆脆煙韌，配搭豐富；哈羅米羅勒醬以芝士為主，味道香濃，淡淡芝士香。

另外店舖更推出6款濃湯系列，推薦咖喱扁豆蔬菜湯，以薑黃粉、茴香籽、馬薩拉香料入饌，味道與冬陰功湯相似，入口香辣，嗜辣者必試之選！

採訪、攝影：《飲食男女》

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