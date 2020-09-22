宮廷治咳秘方｜相傳唐朝道士發明秋梨蜜 醫好皇帝口乾氣促 煙酒過多人士啱飲

秋冬天氣乾燥，經常覺得喉嚨乾或有兩聲咳，但又未必嚴重至需要看醫生，有些人會用民間古方秋梨蜜沖水喝。這道古方原來大有來頭，相傳唐朝武宗經常覺得口乾氣促，服了百多種藥都沒有好轉，一名道士就用梨、蜂蜜和其他草藥熬製成蜜膏，醫好了皇帝的病，自此秋梨蜜就成為宮廷秘方，直到清朝才由御醫帶去民間，如今是北京特產。所謂秋梨蜜乃用梨、蜂蜜以及清熱化痰的中藥製成，可以舒緩由肺熱引起的咳和痰，有潤肺止咳、生津利咽的功效，尤其適合經常吸煙喝酒人士。

要在家中自製秋梨蜜都不難，先浸軟補而不燥的南棗；潤肺的百合、麥冬，切開有養陰作用的海竹頭，將七個鴨嘴梨去皮去心切細塊，放攪拌機打成梨茸，加入其他材料及少許冰糖煲三十分鐘，隔渣後再煮至糊狀，放涼後再加蜜糖，便大功告成，之後可放雪櫃保存個半月，喉嚨不適時沖水喝。如果你身體比較虛弱，經常手腳冰凍，最好加點薑煮秋梨蜜，有助減低寒涼。

採訪、攝影：《飲食男女》

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