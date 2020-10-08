深水埗書店｜龐一鳴開書店撐本地農業 買$100書送半斤本地菜

近大半年，深水埗出現了大量咖啡店、手工藝店等，年輕人至愛在周末到深水埗打卡。九月尾又開了一家叫一拳書館的店，表面是書店，卻暗藏老闆理念。這間樓上書店跟其他行家不同，不提供任何折扣，但任何人買書滿$100，就送半斤本地菜，買滿$200，就送香港製造的曲奇餅、咖啡等食品。

一拳書館由《就係唔幫襯地產商》、《一打人去賣藝》的作者龐一鳴打理，他十多年前始大力支持香港製造貨品及本土小商戶，今次開書店，是想嘗試書店發展的其他可能性，「人們通常只留意折扣，反而忽視了書本本身。」過往龐一鳴多次支持本地農業，所以一拳書館首創買書送本地菜或其他香港製造的飲品，令客人能得到一份極有意義的禮品，同時支持作者、出版社和農夫。

所有菜都從北河街街市菜檔取貨，加强書店在深水埗區的聯繫。菜檔是北河街少數會賣本地菜的檔口，他們從新界取菜，更會預約農夫替他們種菜，令農夫不用擔心銷路，最後被逼賣給出價較低的政府部門。客人反應出奇地熱烈，不少人更為了買書送菜而上門，龐一鳴笑言：「有客人晚上來到，但已經沒有蔬菜送出，他們會十分失望。」

為了令客人對書本有進一步認識，其他書店多以文學、歷史等類別來擺放，一拳書館卻以書本內容的主題性質來分類，例如酒吧話題之類的飲食題材，亦不時有少見書籍，如極少數介紹雷鬼音樂的中文書《樂玩樂酷就是雷鬼：你的第一套雷鬼入門書》，甚至有香港知名推理作家陳浩基撰寫的《13．67》的韓文翻譯版，希望客人可以看到更多種類的書籍，書店內還可以席地而坐，先看書再決定是否購買，值得周末抽空前往。

採訪、攝影：《飲食男女》

一拳書館

地址：深水埗大南街169號大南商業大廈3/F

電話：從缺

營業時間：12nn-9pm

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