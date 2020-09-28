尖沙嘴甜品｜漸變色瑞士卷 睇得兼食得 用法國麵粉＋海藻糖＋日本蛋

甜品界總有不同潮流，最新一輪似乎是卷蛋。最近尖沙嘴開了間精緻西餐廳，看店已知，招牌是瑞士卷及磅蛋糕，舖頭裝修簡約，搭配充滿文藝感的乾花，火速成為區內女士的打卡熱點。

瑞士卷（Roll cake）跟一般卷蛋不同，這店做好卷蛋後，會打橫放好，再鋪上厚厚一層忌廉，漸變色更見優雅，「我們看它的外形，不會覺得它是瑞士卷，但一切開，會看到瑞士卷的橫切面，所以好多客人見到都好開心。」Pound & Roll店主Shadow表示，瑞士卷加入法國麵粉、海藻糖、法國忌廉製作，最重要是用日本蛋，「小時候食瑞士卷最喜歡是其蛋香，所以專門選用日本蛋加強香味。」忌廉輕盈，蛋糕鬆軟有蛋香。

磅蛋糕（Pound Cake）就只有平時的三分一份量，乍看有點像林明頓，小巧精緻，同樣用海藻糖及法國麵粉製作，粉漿打好後會靜置一日再焗，口感較鬆軟，推薦Fresh Lemon口味，檸檬味重，特別清新。蛋糕以外還有鹹食選擇，經典漢堡（$88）份量足，漢堡扒肉汁豐富；美國安格斯牛腰柳配紅酒燒汁（$138），煎得火候剛好，肉質鬆軟，牛味亦濃。

採訪、攝影：《飲食男女》

Pound & Roll

地址：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館B1樓B104舖

電話：3618 4683

營業時間：12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/34EwSG5

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