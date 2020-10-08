西環西餐｜打卡一流 堅尼地城7,000呎巨店 水耕菜＋餐廳＋雜貨店 連鞦韆都有

堅尼地城一帶，近年都很多裝修新潮的西餐廳。最近又有一間新店，佔地面積7,000呎，包括水耕菜、賣牛扒海鮮調味料的雜貨店，以及一間賣美國菜的餐廳。

菜式是一貫美國菜風格，份量大，調味料濃厚。原條無骨盲鰽魚配紅咖喱醬（$208）好有泰式風味。廚師先用紅咖喱醬塗抹整條盲鰽魚，再用錫紙包好，放在炭爐入面煙燻六至七分鐘，最後在表面放上青木瓜沙律，顏色鮮艷，令人食指大動。而且味道都很不錯，魚肉吸收了紅咖喱醬，吃起來肉質滑嫩之餘，味道酸辣，非常開胃！

低溫慢煮滋味羊肩 （$388），選用紐西蘭羊肉，先以多款香料醃製一日，再低溫慢煮48小時，最後入爐烤焗，外皮香脆，肉質軟嫩，入口啖啖都是羊肉鮮香。美國頂級斧頭扒 （$880），如果一大群人來用餐，還可以吃這個斧頭扒，每份有近1.3kg ，份量十足，三至四人分享都沒有問題，先將表面煎，再入焗爐烤焗，上枱時才會切開，牛扒肉汁很飽滿。

餐廳滿是香港少有的空間感，部份座位甚至有食物份量十足，很適合一大群人來聚餐，還有雜貨店可以購物，難怪開店不久，已有不少區內街坊捧場。

採訪、攝影：《飲食男女》

Chill and Grill

地址：西環加多近街57號地舖

電話：2411 6999

營業時間：星期二至四12nn-10pm，星期五至日12nn-11pm，逢星期一休息

詳情︰https://bit.ly/34EBf3A

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android