美食的誕生｜北角名店葱油餅 老麵天然發酵 酥脆軟韌 葱香四溢 日限賣40件 一小時掃清

葱油餅是中式傳統小食，酥脆軟韌，葱香四溢，油而不膩。既可解饞，亦可充飢。北角的麥記美食不單生煎包出名，葱油餅亦出色。

葱油餅的材料簡單，只需低筋麵粉、葱、鹽和糖，在家都可輕易做到。不過小店就用近廿年老麵作天然發酵，麵質更有韌勁，麵粉香更突出。麵粉加老麵、糖和水，人手搓勻至滑身，靜待半小時發酵，令麵糰更有彈性。然後倒入少量鹼水，中和老麵酸味。再加六成葱白添香，四成葱綠點綴。下鹽調味，混和搓勻，表面鋪上芝麻提香。麵糰發酵半至一小時後，擀平成大圓形，油鍋煎至兩面金黃即成。

每日下午3時出爐，限賣40塊葱油餅($6/塊)。外脆內韌，葱油鹹香，廉價飽肚，難怪短短一小時內賣光。

採訪、攝影：《飲食男女》

麥記美食

地址：北角堡壘街21-23號美嘉洋樓地下

營業時間：星期二至六 11am-10pm，星期日11am-8pm

電話：2887 7851

詳情︰https://bit.ly/30L6oS8

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