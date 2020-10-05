銅鑼灣日本菜｜抵食午市廚師發辦 $680有齊拖羅海膽 金目鯛刺身＋天婦羅有驚喜

隨着提供的廚師發辦日本料理越開越多，廚師發辦已經不再是有錢人的「玩意」，不少日本料理也設有價錢較經濟實惠的廚師發辦。銅鑼灣，日本餐廳何其多，位於登龍街的永光中心，更聚集了多間居酒屋和日本料理。有一間開業大半年的餐廳「壽司櫻」，作風低調，原來她的午市廚師發辦頗化算，盛惠680元一位。

前菜三小碟放在木架上，擺盤精美，侍應細心講解食用次序應由左至右，即較淡味的秋葵，到味道平衡的小松菜，到較濃味的蟹肉。小松菜最好，鋪上白飯魚，增加口感，拌勻胡麻醬汁同吃，開胃。刺身有五款，每款均放在不同顏色的小碟上，看得出師傅的心思。一樣由淡味吃到濃味，左口魚切得細薄，已用醋汁調味，口感清爽；粒貝、牡丹蝦不過不失；最有驚喜是金目鯛，師傅用火槍燒過，肉質肥美，油脂十足。

熱食有兩款，第一款炆豬手，賣相普通，不過肉質鬆化；第二款為天婦羅，有虎蝦、冬菇、茗荷、舞茸菇和青椒仔共五件，份量大方。茗荷即日本薑，微辣爽脆，裹上炸漿輕炸後，再增添多一份口感；青椒仔細嫩，味道甘甜；虎蝦大隻爽彈，整份天婦羅水準中上，絕對是意料之外。此時，已飽了八成，但侍應還送上三件壽司包括秋刀魚、海膽和櫻花蝦拖羅，擺盤同樣賞心悦目。海膽用上北海道根室白海膽，口感比較清爽；拖羅屬厚切，魚油多，惟餐廳建議以紫菜包着的食法，削弱了拖羅的鮮味。其後還有湯、甜品及飲品，十分豐富，性價比高。

廚師發辦外，還提供七款午市套餐，朋友則試了$250的和牛海膽飯，和牛用上美國極黑金和牛，肉質幼嫩，牛味濃重。套餐亦包前菜、沙律、茶碗蒸、湯及甜品，跟廚師發辦同樣豐富。

採訪、攝影：《飲食男女》

壽司櫻

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓

電話：2898 3399

營業時間：待定

詳情︰https://bit.ly/2GR4Hes

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