九龍城餅店｜8旬老闆獨創$15奶油花卷 44年老餅店 發哥都去過 老闆娘：想結業但唔捨得

九龍城一向有不少老字號，1976年開業的老餅店豪華餅店也是其一，發哥、蔡瀾、蘇施黃也是捧場客。人人都知道蛋撻是招牌，其實還有一款西餅，唯獨小店有售，賣了44年仍然人氣不斷。

此物就是花卷（$15），外形與一般奶油卷蛋無異，但切開朱古力海綿蛋糕的外層，一看橫切面，在中心的忌廉，夾雜或啡或綠或黃色的蛋糕，顏色非常繽紛。豪華餅店老闆娘周太解釋，花卷其實是店舖在朱古力蛋糕中，把綜合口味的蛋糕放在卷蛋中，然後捲起來，再抹上奶油：「花卷要很花心機做，有甚麼口味？有朱古力、咖啡、斑蘭跟原味，有時還會做綠茶口味。」

從開業伊始，豪華餅店已開始出售花卷，原來當時餅店只售單一口味的卷蛋，老闆周生及周太想餅店有些新意，便嘗試把眾多口味做成一個款式。周太對這花卷相當自豪：「是我先生獨創，他本來就是餅師，結婚後有了小孩，就考慮創業，否則被炒魷，怎養妻活兒？」

年逾80歲的老闆兼師傅周炳均，從1976開舖起計，一賣便賣了44年，每天賣過百件花卷。花卷口感非常結實，不像一般蛋卷般鬆軟，但香味突出，特別是朱古力和斑蘭味，周師傅用澳洲紅心牌奶油打製的忌廉幼滑細膩。客人陶小姐是第二次光顧花卷，她笑言在網上看見，已被其賣相吸引：「它跟一般卷蛋不同，因為花卷還包了其他蛋糕，奶油比一般吃到的濃郁。」

雖然餅店一向受歡迎，但疫情同樣令他們大受影響。禍不單行，二人已過退休年齡，不在政府補貼資助範圍：「我們沒資格申請保就業資助，生意額少了三分之二，也捱得很辛苦。」周太坦承一兩個月前，曾考慮結業：「一來做得很累、心也淡，可又不捨得，我的心情很糾結。」老字號買少見少，千萬不要等他們光榮結業的時候，才去珍惜。

採訪、攝影：《飲食男女》

豪華餅店

地址： 九龍城衙前圍道136號

電話：2382 0383

營業時間：7am-9pm

詳情︰https://bit.ly/2SzJEjc

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