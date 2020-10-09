尖沙嘴下午茶｜五星酒店聯乘法國護膚品牌 $628雙人花香水果下午茶 送$250護膚套裝

尖沙嘴九龍香格里拉酒店與法國護膚品牌Darphin合作，聯手推出花香水果主題下午茶，以招牌鳥籠架4層架展示，造型高貴， 供應5款甜點及4款鹹點。

甜點精緻吸引，以花及水果入饌，味道清香可口，如有雲呢拿忌廉撻配洋甘菊凍，忌廉包裹洋甘菊果凍，入口啖啖甘菊香，甜而不膩；香橙泡芙內餡加入香橙吉士醬，質感鬆軟，層次豐富。另外亦有杏仁海綿蛋糕、荔枝玫瑰慕絲配蛋白及經典草莓牡丹花牛油蛋糕。

鹹點同樣豐富，則有香煎帶子、鴨肝凍配山楂及車厘子醬、柑橘醃三文魚配香草及洋甘菊浸龍蝦配橄欖油魚子醬。每份下午茶可獲贈限量Darphin護膚體驗套裝一份，價值$250，數量有限，送完即止！

花香果漾下午茶

價錢：$628/2位

價應時間：即日至11月30日

預訂或查詢：2733 8988 / lobbylounge.ksl@shangri-la.com

採訪、攝影：《飲食男女》

九龍香格里拉酒店 大堂酒廊

地址：尖沙嘴麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂

營業時間：星期一至日 9am -9pm

電話：2733 8740

詳情︰https://bit.ly/36M184k

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