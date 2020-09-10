每酒一字｜Wilson Kwok教飲老樹紅酒 新一代布根地名酒莊 芬芳無比配橙汁鴨胸果味相襯

這次酒評家Wilson Kwok帶大家去布根地一個旅遊勝地Santenay。「這地方有地下礦泉，設有spa和賭場，即使地點不就腳，亦吸引許多遊客到訪。」美食和美酒當然也少不了，當地有不少出色的酒莊，其中新一代備受注目的酒莊，就是Domaine Pierre Yves Colin Morey。 「Pierre Yves是位年輕莊主，他過去在父親Marc Colin的知名酒莊釀酒。」Wilson稱，其白酒可說是當地的明星。

後來Pierre Yves跟太太Caroline Morey於2001年自立門戶，所做的白酒亦是精品，動輒四位數字起。「作為everyday wine，我們這次選他們酒莊的紅酒(Pierre Yves Colin Morey Santenay VV Cep Centenaire $589)，價錢好實惠。」Wilson說。

雖然紅酒的名氣不及白酒，但絕對喝得過。Wilson把鼻子湊近酒杯，仔細聞一下，忍不住讚嘆，「哇！好香。」

「這說明那年收成的葡萄成熟得剛剛好。」Wilson解釋，「另外，不可不提的是，酒標上列明VV，Vieilles Vignes，即是老樹。這兒寫上centenaires即是100，代表那些老樹已過百年。」老樹的葡萄收成雖少，但味道濃縮，釀酒分外有深度。「我寧選它也不選Premier Cru。」

呷一口，屬於medium bodied，味道複雜。「當然無法媲美那些數萬元的布根地酒，但作為everyday wine是完美的。」Wilson中肯地說。

這年份是2017年，「酒仍然較新，所以我煮了一道橙汁煎鴨胸，那橙香與酒的果味配合得天衣無縫。」Wilson邊吃邊喝，滿意地笑說。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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地址：中環畢打街1-3號中建大廈1樓108舖

電話：3752 2009

營業時間：星期一至五10:30am-8pm，星期六及公眾假期10:30am-7pm，星期日休息

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

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