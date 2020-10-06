點Cook Guide食譜｜日式糰子 Japanese dango

材料（6串份量 Serve 6）：
白玉
糯米粉 30g Glutinous Rice Flour
粘米粉 10g Rice Flour
砂糖 10g Sugar
水 30ml Water
綠茶
糯米粉 30g Glutinous Rice Flour
粘米粉 10g Rice Flour
綠茶粉 1g Green Tea Powder
砂糖 10g Sugar
水 30ml Water
士多啤梨
糯米粉 30g Glutinous Rice Flour
粘米粉 10g Rice Flour
士多啤梨果醬 20g Strawberry Jam
水 15ml Water
砂糖 5g Sugar
醬油
糯米粉 30g Glutinous Rice Flour
粘米粉 10g Rice Flour
砂糖 10g Sugar
水 30ml Water
水 50ml Water
日式豉油 25g Japanese Soy Sauce
砂糖 35g Sugar
味醂 10g Mirin
粟粉 7g Corn Starch
水 15ml Water
白玉
1.糯米粉及粘米粉拌勻
2.加入砂糖拌勻
3.煮沸水加入粉類拌勻備用
4.搓成粉糰，平均分成5-6份再搓成丸子狀
5.沸水放入糰子，煮至浮起後撈起,放入室溫水中
6.用竹籤串起糰子，完成
醬油
7.醬油、味醂、砂糖及水拌勻煮滾
8.粟粉及水拌勻
9.一邊加入粟粉水一邊拌勻煮至濃稠
10.用竹籤串起糰子
11.糰子淋上醬汁，完成
綠茶
1.糯米粉及粘米粉拌勻
2.加入砂糖及綠茶粉拌勻
3.煮沸水加入粉類拌勻備用
4.搓成粉糰，平均分成5-6份再搓成丸子狀
5.沸水放入糰子，煮至浮起後撈起,放入室溫水中
6.用竹籤串起糰子，完成
士多啤梨
1.糯米粉及粘米粉拌勻
2.加入砂糖拌勻
3.混合士多啤梨醬及水，以小火煮沸
4.加入粉類拌勻備用
5.搓成粉糰，平均分成5-6份再搓成丸子狀
6.沸水放入糰子，煮至浮起後撈起，放入室溫水中
7.用竹籤串起糰子，完成
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