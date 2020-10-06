點Cook Guide食譜｜日式糰子 Japanese dango

材料（6串份量 Serve 6）：

白玉

糯米粉 30g Glutinous Rice Flour

粘米粉 10g Rice Flour

砂糖 10g Sugar

水 30ml Water

綠茶

糯米粉 30g Glutinous Rice Flour

粘米粉 10g Rice Flour

綠茶粉 1g Green Tea Powder

砂糖 10g Sugar

水 30ml Water

士多啤梨

糯米粉 30g Glutinous Rice Flour

粘米粉 10g Rice Flour

士多啤梨果醬 20g Strawberry Jam

水 15ml Water

砂糖 5g Sugar

醬油

糯米粉 30g Glutinous Rice Flour

粘米粉 10g Rice Flour

砂糖 10g Sugar

水 30ml Water

水 50ml Water

日式豉油 25g Japanese Soy Sauce

砂糖 35g Sugar

味醂 10g Mirin

粟粉 7g Corn Starch

水 15ml Water

白玉

1.糯米粉及粘米粉拌勻

2.加入砂糖拌勻

3.煮沸水加入粉類拌勻備用

4.搓成粉糰，平均分成5-6份再搓成丸子狀

5.沸水放入糰子，煮至浮起後撈起,放入室溫水中

6.用竹籤串起糰子，完成

醬油

7.醬油、味醂、砂糖及水拌勻煮滾

8.粟粉及水拌勻

9.一邊加入粟粉水一邊拌勻煮至濃稠

10.用竹籤串起糰子

11.糰子淋上醬汁，完成

綠茶

1.糯米粉及粘米粉拌勻

2.加入砂糖及綠茶粉拌勻

3.煮沸水加入粉類拌勻備用

4.搓成粉糰，平均分成5-6份再搓成丸子狀

5.沸水放入糰子，煮至浮起後撈起,放入室溫水中

6.用竹籤串起糰子，完成

士多啤梨

1.糯米粉及粘米粉拌勻

2.加入砂糖拌勻

3.混合士多啤梨醬及水，以小火煮沸

4.加入粉類拌勻備用

5.搓成粉糰，平均分成5-6份再搓成丸子狀

6.沸水放入糰子，煮至浮起後撈起，放入室溫水中

7.用竹籤串起糰子，完成

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