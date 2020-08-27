秋天潤膚湯水｜皮膚乾燥 中醫師推介潤肺養顏湯水 食香蕉牛油果都潤燥

秋天的濕度下降，所以入秋時很多人的皮膚會乾燥、脫皮，甚至出現龜裂和痕癢問題。註冊中醫師彭子芯表示，皮膚容易乾燥或脫皮的人士，體質都是陰虛火旺。平日可能比較喜歡吃辣、濃味或煎炸食物，少喝水，都較容易陰虛火旺。很多人喜歡熬夜，也容易出現一些虛火情況。陰虛是身體的津液或血滋養皮膚不足，火旺是身體出現熱象，例如皮膚偏紅，容易痕癢，會有些燥熱表現，可能睡眠質素差，或者口乾、口渴等。

中醫師教煲百合雪耳桃膠羹和焗桂花石斛茶，並可以在平日食用有潤燥作用的食物，例如海底椰、木瓜、無花果、蜂蜜，亦可以吃香蕉、牛油果等水果，也有滋潤身體的功效。

滋陰養顏湯水

百合雪耳桃膠羹

材料：

桃膠 20克

雪耳 1個

鮮百合 1個

杞子 9克

紅棗 2粒

冰糖 少量

做法：

桃膠浸泡過夜，雪耳浸45分鐘後剪去根部，然後剪成小塊。百合拆開後洗淨，再洗淨紅棗和杞子，紅棗去核。所有材料加入清水，大火煮滾後轉小火煮1小時，最後加入冰糖煮3分鐘即成。一星期可以飲用1-2次。

百合有潤肺護膚作用，雪耳除了清潤之外，亦含有膠質，桃膠亦有膠質，令皮膚更有彈性。濕氣和痰比較多，或者容易腹瀉，身體比較寒涼的人士，都不太適宜飲用。

滋陰潤膚焗茶

桂花石斛茶

材料：

桂花 3克

石斛 10克

做法：

加入滾水沖泡約20分鐘即成。一星期飲用3-4次。

石斛有清熱潤燥作用，可以潤膚，改善皮膚乾燥。桂花則有理氣和胃功效。痰濕比較重，或沒有乾燥症狀人士都不適合飲用過多。

採訪、攝影：《飲食男女》

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