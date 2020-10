名廚三餸一湯｜Chef Jowett Yu菜單 水淹菜炒肉末 Sautéed Minced Pork with Pickled Leaf Mustard

水淹菜炒肉末

材料:

豬絞肉 400-600克

水淹菜 適量

刺芫荽(鵝蒂)1紮

喇沙葉 適量

紅辣椒 2/3條

蒜頭 1瓣

白胡椒粉 少許

魚露 少許

青檸 1/2個

豬絞肉醃料:

蒜茸 1瓣

白胡椒粉 少許

蠔油 1湯匙

魚露 2茶匙

水淹菜材料:

芥菜 1棵

鹽 少許

白飯 1/2碗

做法:

1. 豬絞肉先以蒜茸、白胡椒粉、蠔油及魚露醃約半小時。

2. 蒜頭及辣椒切片,起鑊,加一點油,先把蒜片及辣椒炒香,然後加入水淹菜炒至香氣出,再加豬肉碎同炒。

3. 炒至豬肉碎油脂開始散發,加入少許白胡椒粉及魚露。

4. 熄火,加入切碎了的刺芫荽及喇沙葉炒勻,再擠青檸汁,拌勻後即可上碟。

Sautéed Minced Pork with Pickled Leaf Mustard

Ingredients:

Minced pork 400-600g

Pickled leaf mustard some

Vietnamese coriander (Ngò Gai) 1 bunch

Laksa leaves some

Red chili pepper 2/3 pc

Garlic 1 clove

White pepper little

Fish sauce little

Lime 1/2 pc

Marinade for minced pork:

Garlic 1 clove, minced

White pepper little

Oyster sauce 1 tbsp

Fish sauce 2 tsp

Ingredients for pickled leaf mustard:

Leaf mustard 1 bunch

Salt little

White rice, cooked 1/2 bowl

Method:

1. Marinate minced pork with minced garlic, white pepper, oyster sauce and fish sauce for half an hour.

2. Slice garlic and red chili, heat wok, add a little oil, sauté garlic and red chili slices, then add pickled leaf mustard, sauté until fragrant, add minced pork.

3. Sauté until the fat in minced pork starts melting, add a little white pepper and fish sauce.

4. Turn off the heat, add finely chopped Vietnamese coriander and laksa leaves, mix well, add squeezed lime juice, mix well and serve.

