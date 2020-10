名廚三餸一湯｜Chef Jowett Yu菜單 鯷魚牛油炒茭白筍京葱 Sautéed Water Bamboo with Anchovy and Leek

鯷魚牛油炒茭白筍京葱

材料:

茭白筍 5條

京葱 1條

鯷魚醬1-2湯匙 Anchovy paste

番荽 適量

牛油 2湯匙

蒜茸 1瓣

白胡椒粉 少許

魚露 少許

糖 少許

青檸汁 1/2個

做法:

1. 先把京葱切段,茭白筍切走前端的筍葉,然後把京葱及茭白筍一起放進焗爐,以240℃上火烤至焦香,茭白筍需要烤約20-30分鐘。取出後,把茭白筍乾掉的外皮剝走,以滾刀切角。

2. 燒熱鑊下牛油,煮至牛油完全溶化,開始冒煙前,加入鯷魚醬炒香,接着下蒜茸炒勻,再加入京葱及茭白筍同炒。

3. 加白胡椒粉、魚露及糖調味,接着加番荽及青檸汁炒勻,即可上碟。

Sautéed Water Bamboo with Anchovy and Leek

Ingredients:

Water bamboo 5 pcs

Leek 1 stalk

Anchovy paste 1-2 tbsp

Parsley some

Butter 2 tbsp

Garlic 1 clove, minced

White pepper little

Fish sauce little

Sugar little

Lime 1/2, juiced

Method:

1. Cut leek into sections, remove leaves of water bamboo from the tip; roast leek and water bamboo in oven at 240℃ until caramelised, note that water bamboo requires 20-30 minutes of roasting. Remove from oven; peel water bamboo and slice diagonally.

2. In a heated wok, melt butter and just before it smokes, add anchovy paste and sauté, then add minced garlic, mix well, add leek and water bamboo, sauté.

3. Season with white pepper, fish sauce and sugar, add parsley and lime juice, mix well and serve.

