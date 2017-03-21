茶飲店推介｜港九新界7間人氣茶飲店 旺角本土風＋尖沙嘴長龍店＋長洲乳酪店

香港人一向愛光顧茶飲店，近來更出現多間人氣茶飲店，各有不同特色，精選7間美味又解渴的茶飲店，遍佈港九新界，總有一間合心意。

1. 丸．茶手作

地址﹕香港何文田勝利道12號慧宜閣地下1B號舖

電話：2799 9265

營業時間﹕12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/30Gqay4

由台灣人打理的本地茶飲店品牌，總店在何文田，但發展快速，現於港台澳有十多間分店。

雖然只是十多二十元一杯的台式飲品，但由煮茶、熬糖漿、製珍珠，都由台灣店主 Eilif自製，不像坊間用現成貨。即使尋常的珍珠奶茶、紅茶拿鐵、水蜜桃烏龍茶等，入口都有着不一樣的滋味，如珍珠只用樹薯粉來做珍珠，焦糖也是用砂糖煮出來，不用化學劑和添加物，加上每次只煮少量珍珠，每隔五小時煮一次，所以珍珠入口滑溜煙韌，中心不夾生。

以Double Cheese 奶蓋為招牌，入口幼滑，有濃厚芝士香；入秋後天氣轉冷，就可試擂茶系列，入口有茶香。

2. 唇茶

地址：旺角中心1期2樓SB06舖

營業時間：星期一至日 12nn-11pm

詳情︰https://bit.ly/2GE5785

以中式健康為茶飲主題的香港品牌，只有外賣，店舖四位負責人在中環一家酒吧工作時認識，因酒吧主打中式元素雞尾酒，眾人在閒暇時，把飲品做成茶，再隨手加入桃膠，意外發現味道不錯，就這樣啟發到茶飲加桃膠這個念頭。

小店以中國茶加桃膠為基礎，調配出十多款飲品，老闆們每個早上就回店內煲茶，每煲茶亦只用一天，堅持所有材料都要新鮮。除了桃膠，不同飲品還會加入無花果乾、黑糖、紅棗、花旗參片等，做成飲品後，比其他茶飲店更健康，味道不會過甜，茶香明顯。

3. 花果飄零

地址：旺角亞皆老街 8 號朗豪坊4樓Shop 20

電話： 2269 0288

營業時間：11am-11pm

詳情︰https://bit.ly/3njP5ky

旺角最近有一間新的茶飲店開業，擺設文青，但和其他台灣過江品牌不同，這間名為花果飄零的茶飲店，產品多選用本地食材及品牌，力賣本地風格。

招牌產品是Made in 852鹹檸柑桔話梅龍井，店舖與本地老字號冠珍醬園合作，用冠珍鹹檸醬，配上具香港特色的鹹柑桔及話梅，再加入龍井茶沖製而成，味道非常合襯，鹹鹹酸酸，清新開胃。

招牌花果茶也值得一試，以四季春作茶底，加入自製洛神花醬和本地時令水果片，入口茶底突出，不但喝起來味道清新，不太甜膩外，更可以吃到一粒粒的洛神花醬，感覺很有層次。

茶飲配搭特別，製茶亦用虹吸、氮氣泡沫處理等技術，令味道調得更均勻。Apple Mojito就用雞尾酒的沖製方法來製作，材料用上新鮮蘋果、台檸、澳檸、薄荷調製，雖無酒精，但同樣清爽醒神。

店名花果飄零，乍聽似乎不太吉利，但背後卻有深意，項目負責人表示花果飄零取自一個新儒家思想代表人物唐君毅，指當時中國傳統文化在世界各地被打壓的情況，但下一句卻指中國傳統文化還是能在各地落地生根，所以小店就以花果寓意在世界不同地方的香港人，希望在不同環境下，也可以發揮到本土角色。

4. 花斑茶社

地址：尖沙嘴樂道32-34號

電話：9574 0572

營業時間：11am-10pm

詳情︰https://bit.ly/36SSVLZ

發展極快的茶飲品牌，於西環、荃灣、北角等地有多間分店。茶飲以台灣南投名間鄉原片茶葉為原材料，標榜以81度茶溫沖茶，入口不會有難喝的苦澀味。招牌是黑糖珍珠及鮮果茶，前者有黑糖甜香，後者有鮮果茶的果香清爽。

另一賣點是緊貼韓流，曾推出BTS、JJ PROJECT、少女時代的應援杯套，所以吸引極多粉絲支持。

5. 長洲角酪

地址：長洲新興街78號地舖

電話：6887 8086

營業時間：星期一至五12nn-10pm，星期六12nn-11pm，星期日11pm-8:30pm

詳情︰https://bit.ly/3llb09d

長洲這間淺藍色主調的飲料店，賣時下流行的酸乳酪，不過它並非內地品牌，而是主打自家製乳酪，每晚新鮮發酵，健康輕怡。老闆阿男是土生土長長洲人，因太太喜歡吃乳酪而創業，經過不斷研究，最後創出自己的乳酪口味。

小店提供乳酪、梳打及果花茶，合共有近廿款選擇，配合不同時令水果製作，成份天然，各有特色。招牌莓莓角酪酸甜開胃，質感濃厚，芒芒角酪吃得出豐富果肉。梳打亦不錯，採用時令生果，以梳打做底，清爽不膩；玫瑰四季春撒有大量乾花，花香茶香並重，打卡一流。

小店用色粉嫩，還設有一個長洲站，吸引不少客人駐足打卡。店內有少量座位，亦有吧台位置，方便三五知己坐下聊天。

6. 幸福週末

地址：銅鑼灣渣甸街36號地下5號舖

電話：從缺

營業時間：12nn-11pm

詳情︰https://bit.ly/2SBivwA

本土品牌，早年香港台飲界曾流行黑糖鮮奶，這店就是其一，傳統黑糖鮮奶甜香，珍珠煮得透心煙韌不過腍。基本款式不俗，而且有多款口味選擇，奶綠、抹茶鮮奶、海鹽鮮奶、烏龍奶茶、阿華田等。除了黑糖鮮奶，另有檸檬、鮮果等不同系列，唯水準不及主線的黑糖鮮奶。

7. 醍醐茶寮

地址：西灣河西灣河街110號長興大廈地下4號鋪

電話：9140 5118

營業時間：星期一至日9am-9pm

詳情︰https://bit.ly/3npAhAS

雖名茶寮，其實更是一間台式餐廳，飲品多元化，奶茶、咖啡、奶蓋等合共十多款，飲品份量足，價錢便宜，招牌鮮檸系列入口充滿檸檬酸香，不會有討厭的檸檬皮澀味，加上區內亦一向缺少茶飲，所以頗受歡迎。主打11款口味厚多士，所有多士即點即製，外脆內軟。特別口味有抹茶多士、檸蜜雪袍多士，醬多足料不手軟，而且價錢大眾化，性價比高。

採訪、攝影：《飲食男女》

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