海防道熟食中心重開 4檔開業 豬扒名店再現 牛丸奶茶名店未開

18年11月開始裝修的海防道熟食中心，最近終於完成裝修工程，以往的殘破風味一掃而空，環境乾淨，雖然仍未有冷氣，天花卻有多部強勁風扇吹動，相信以往的老鼠加雨水瀑布陪伴吃飯的「佈景」不會再現。

10月12日訪問時，熟食中心暫時有4間檔口開業，包括鴻記茶檔、文記、華香園、新東園，為人熟悉的德發牛肉丸以及瓦煲奶茶聞名的合香園雖有掛起招牌，但仍然未開。以往以粥麵及自製辣椒油聞名的仁利粥粉麵，現在就改名鴻記，不再賣粥，只賣牛腩。

以豬扒聞名的華香園負責人巫先生表示重開後，除了以往的豬扒雞翼麵飯，亦新增豬扒包，不過價錢就微微調整，以往賣$35的豬扒麵，現在就$37，以通脹而言並不過份。可能宣傳不足，暫時客人不算多，可以慢慢吃。

採訪、攝影：《飲食男女》

華香園

地址：尖沙嘴海防道熟食中心CF5舖

營業時間：6am-6pm

詳情︰https://bit.ly/33OPl3c

鴻記茶檔

地址：尖沙嘴海防道熟食中心CF1檔

營業時間：6am-6pm

詳情︰https://bit.ly/3dnkbmL

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