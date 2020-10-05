元朗雞煲｜元朗$198印度魔鬼椒超辣雞煲 辣到噴火

又到了秋天，吃暖呼呼、熱烘烘的雞煲最適合不過。一般雞煲店都只提供麻辣味雞煲，元朗新開一家雞煲店再來一煲，就用了印度魔鬼椒烹調雞煲。招牌魔鬼雞煲（$198/半隻）選用印度魔鬼椒取代花椒，這辣椒在2007年的《健力士世界紀錄大全》中被確認為世界最辣的辣椒(後被其他品種取代)，實驗中最高辣度為1,041,427 SHU，而普通辣椒只是10,000 SHU罷了。就算點了小辣，其實是一般麻辣雞煲的中辣。雞煲油膩感不重，辣醬惹味。用的是鬍鬚雞，可惜雞件比較有嚼勁，不夠嫩滑。

實在受不了辣，可試胡椒豬肚雞煲（＄288），老闆Yoyo不想只賣辣味雞煲，所以多做了比較清淡的口味：「湯底用了鬍鬚雞加腐皮熬製了1.5小時，之後會再打碎胡椒加入湯底。」湯底呈奶白色，有腐皮碎浮表面，胡椒味比較突出，雞肉爽口入味。

食完雞便可以吃火鍋，配菜及小吃有超過70款。新鮮滑牛（$88）拌着蛋漿下鍋，口感滑身爽口。黃金響鈴（$38）即叫即炸，脆身且香口。安格斯肥牛（＄288）質素不過不失，以這價錢來說，性價比不算高。但其他小吃跟配菜也化算。

採訪、攝影：《飲食男女》

再來一煲

地址： 元朗鳳攸南街3號好順景大廈1座地下47號舖

電話：9856 6034

營業時間：5pm-12am

詳情︰https://bit.ly/2SITaR6

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