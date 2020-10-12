經典食譜︳江獻珠食譜回顧：炒粒粒

就算那些可說得上是炒粒粒的固定配搭，但仍有例外。叉燒可代以燒鴨肉、豬肉或雞肉，青豆角可代以鮮毛豆、鮮甜豆仁、青豆仁等等，有冬筍時又可用以代玉米，鮮冬菇可代花菇，再加些切粒的杏鮑菇也不俗的。用來下飯也很可口呢！

材料：

叉燒125克

花菇4隻

蝦米1/4杯

菜脯70克

豆腐乾2塊

鮮玉米1/2包

青豆角10條

青、紅椒各1隻

油1湯匙+３茶匙

珠豆花生1/3杯

蒜1瓣，切片

鹽1/4茶匙

紹酒1茶匙

準備：（所有粒粒均切成0.6厘米方丁）

1.冬菇浸軟去蒂，切成方丁，留浸水。

2.蝦米洗淨，以水浸過面，用前瀝出浸水留用。

3.菜脯洗淨，以淡鹽水浸約10分鐘，切方丁。

4.叉燒切方丁1，豆腐乾先平片為3片，再切條，然後切方丁。

5.逐粒剝出玉米。青豆角去頭尾，切0.6厘米段2。青、紅椒去籽切小丁。

6.珠豆花生置於圓形玻璃盤上，沿邊排放使中央留空，放入微波爐內，大火加熱2分鐘後，拌勻花生，照樣留空中央，大火多加熱2分鐘，移出3，擱涼後去皮待用。

炒法：

1.置平底小炒鍋在中火上，下油1茶匙，加入花生，不停鏟動至每粒花生俱沾上油，便有炸花生的效果4。

2.置中式易潔鑊在中大火上，加入蝦米烘乾，繼下油2茶匙，爆香蝦米下冬菇粒同炒5，加入浸菇水，煮至汁乾，再下豆乾，不停鏟動，再加菜脯6，最後下叉燒同炒透，鏟出。

3.在同一鑊內下餘油１湯匙，爆香蒜片，下玉米粒炒至熟7，約2分鐘。是時加入青豆角粒同炒8，下鹽，沿鑊邊灑下浸蝦米水同炒片時，然後將先前已炒備之粒粒回鑊，灒酒，試味後下青、紅椒粒，鏟勻後便可上碟9。

4.供食時撒下花生米在粒粒上。

提示：

本食譜所用微波爐之輸出功率為1,000瓦特，請依閣下之微波爐調校加熱時間。

（原文刊於2008年693期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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