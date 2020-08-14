煲湯食譜｜湯水達人Natalie：腰骨痛經後進補 螺頭蓮子沙蟲乾湯

材料：4人份量

1）沙蟲乾約1両

滋陰降火、補腎、舒緩夜間尿頻，產後乳汁稀少都幫到手

2）乾螺頭5隻

冰鮮螺頭比較寒濕，身體虛寒、腰骨痛、產後、手術後，用乾螺頭比較好，滋陰、補腎、補精、健脾，有安神助眠功效，熬夜及手術後，陰虛內熱特別適用

3）鐵棍淮山2支

以養陰補水為主

4）白蓮子2両

清心火、補脾止瀉、養心安神

5）合桃2両

補腎強腰、治療肺虛、滋潤皮膚

6）無花果5粒

健脾、滋潤皮膚及腸道，舒緩喉嚨乾涸

7）製茨實2両

補腎、健脾、化濕，補腎功效比白色強。健脾胃，補腎精、止瀉、安神、祛濕，

舒緩脾虛水腫

註：大便乾硬、便秘忌用

8）肉眼半斤

做法：

1）沙蟲乾浸10分鐘，中間一開二，打直剪開，略沖

2）無花果剪開

3）白蓮子、製茨實浸10分鐘

4）乾螺頭用熱水灼2分鐘，剪開更容易出味

5）肉眼凍水汆水

6）合桃用熱水灼2分鐘，去除多餘油分

7）鐵棍淮山去皮切段，未用放入鹽水浸，避免氧化變黑

8）水大滾所有材料放入煲，大滾10分鐘，轉小火煲2小時，加鹽調味，完成。

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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